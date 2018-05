Idee vacanze estate 2018: cosa fare a Courmayeur da giugno ad agosto?

Courmayeur è la culla dell’alpinismo mondiale, nato sul Monte Bianco, ma la sua offerta turistica è perfetta per qualsiasi appassionato di montagna: trekking in alta o media quota, trail running, passeggiate lungo i sentieri della selvaggia Val Vény o della più dolce Val Ferret, perfetta anche per essere scoperta in mountain bike. Le attività sportive offerte da Courmayeur sono numerose e valide: golf, tennis, pesca sportiva e persino pattinaggio su ghiaccio, praticabile anche in estate al Courmayeur Mountain Sport Center, la mecca degli sport su ghiaccio.

Courmayeur Mountain Bike Event (2-3 giugno)

La stagione di gare e competizioni si apre il 2-3 Giugno con i Campionati Italiani Team Relay giovanile – CCRR e la Coppa Italia giovanile, gara nazionale per esordienti e allievi per Comitati regionali. Due giorni dedicati agli appassionati di mountain bike, che possono seguire le gare o visitare il villaggio allestito in prossimità del Courmayeur Mountain Sport Center a Dolonne.

Festival Yogaland – Odaka Yoga® (30 giugno – 1 luglio)

Odaka Yoga® è uno tra i più prestigiosi e rinomati stili di yoga, con oltre 70 scuole nel mondo. Nato da una concezione innovativa di Roberto Milletti e Francesca Cassia, si ispira alla tradizione per proporre uno stile moderno e alla portata di tutti. Yogaland by Odaka Yoga® è il primo festival internazionale targato Odaka Yoga® e propone due giorni di corsi gratuiti, aperti a tutti, per far conoscere questa disciplina attraverso lezioni e seminari che uniscono lo yoga ad altre attività.

Courmayeur in Danza (7-14 luglio)

Si rinnova l’appuntamento estivo dedicato al mondo danza con la 13° edizione di “Courmayeur in Danza”, dal 7 al 14 luglio, ideato e realizzato da Freebody Danza Vercelli. Durante tutta la settimana verranno organizzati stage di danza e degli spettacoli tenuti da professionisti di fama internazionale come Brian Bullard, Oliviero Bifulco e Alessandra Celentano. La novità di quest’anno sarà la presenza di Little Phil, uno dei più grandi talenti dell'hip hop a livello mondiale, che vanta collaborazioni con star quali Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys, Justine Timberlake e di Oliviero Bifulco, diplomato alla Scala di Milano e membro del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di

Bordeaux.