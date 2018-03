Idee regalo Pasqua 2018: leBebé presenta “PrimeGioie”

Siete alla ricerca di un’idea regalo esclusiva per i più piccoli in occasione della Pasqua? In questo periodo, caratterizzato da numerosi momenti di ritrovo tra amici e parenti – dalle festività pasquali alle cresime e comunioni – capita sempre più spesso di trovarsi di fronte alla scelta del regalo giusto per qualche bambino o ragazzino…

A dare una soluzione elegante e duratura nel tempo è leBebè che propone “PrimeGioie”, un diamante pensato per suggellare momenti speciali della vita. Disponibile con caratura 0,03, 0,05, 0,07, 0,10 e 0,15, il diamante è accompagnato da una piastrina in argento, personalizzabile con un’incisione come il nome o il gruppo sanguigno, all’interno di un packaging che come uno scrigno custodisce un dono prezioso.