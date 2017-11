Idee regalo Natale 2017 per Lui e per Lei: le proposte Tiffany per sorprese all’insegna dell’esclusività

Continuiamo con le nostre rubriche dedicate al Natale ed, in particolare, alle idee regalo per Lui e per Lei. Quest’oggi vi suggeriamo alcune idee per sorprese all’insegna dell’esclusività e della ricercatezza: grazie agli oggetti – gioielli, accessori e molto altro – ideati da Tiffany, infatti, riuscirete a soddisfare anche i gusti più difficili. Dagli accessori per i viaggi sino al peluche, Tiffany – celebre luxury brand – è pronto ad aiutarvi a stupire le persone a voi care ma non solo. Qualora stiate preparando la vostra personale wishlist, sarà impossibile non aggiungere almeno una tra le proposte del marchio tanto amato da Audrey Hepburn in “Colazione da Tiffany”…