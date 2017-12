Idee regalo Natale 2017: le proposte di Edenly per lei 

Con la sua atmosfera di festa e le sue luci, Natale è uno dei momenti più speciali dell’anno ma a volte possiamo non avere le idee chiare sul regalo migliore da fare. Per chi desidera regalare un gioiello, Edenly, uno dei marchi leader nel settore della gioielleria online, aiuta a scegliere il regalo perfetto con la sua guida al regalo di Natale.

Moltissime le proposte in oro, diamanti e pietre preziose certificati e per tutte le tasche: si spazia dai gioielli per piccoli budget a meno di 200 euro ai gioielli “astuti”, fino ai grandi classici. Per un’amica speciale o una persona di cui non si conoscono benissimo i gusti, un gioiello “astuto” in taglia unica è una soluzione geniale per un piccolo presente natalizio. Ci si può orientare su un bracciale o dei piccoli orecchini a bottone in oro e diamanti come quelli romantici a forma di piccolo fiore o di fiocco di neve.

Gioielli semplici e raffinati che conferiscono sempre un tocco di luminosità e d’eleganza. Per le più giovani, una catenina sottile in oro con pendente, come un cuoricino in oro giallo, bianco e rosa, è un regalo di Natale scintillante, da indossare in tutte le stagioni. Per far felice una persona cara, ad esempio la mamma, i grandi classici propongono una serie di gioielli dal fascino senza tempo, le cui linee semplici sono esaltate da materiali preziosi. Tra questi, un must è il collier solitario in oro giallo o bianco con diamantino, da abbinare ad orecchini con diamantino.

Un’alternativa sporty chic è il bracciale rigido, un vero passepartout dall’eleganza informale, indossabile con qualsiasi look. Se invece si pensa a un anello, le proposte Edenly sono infinite. Tra queste, la nuova collezione Eterno Edelweiss, ispirata all’iconica stella alpina e realizzata in oro bianco e diamanti nelle tre varianti zaffiro, smeraldo o rubino. Quale che sia il vostro budget, un gioiello è sempre un regalo molto amato e non potrete che rendere felice chi lo riceverà!