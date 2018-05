Idee regalo Festa della mamma 2018: i consigli per il benessere della “donna più amata”

“Son tutte belle le mamme del mondo…” recita la famosa canzone, ma è anche vero che a volte le sorprendiamo davanti allo specchio, quasi con vergogna perché non vogliono essere vanitose, e perché “le cose importanti sono altre”, mentre controllano i segni del passare del tempo, perché “anche io avrei il fisico come

quella lì in tv se non avessi da fare tutto quello che devo fare”. In occasione della Festa della Mamma, perché non

essere un po’ felicemente frivole e regalare loro un beauty tool dedicato? Ecco le proposte di Somatoline

Cosmetic.

Idee regalo Festa della Mamma 2018

Nasolabiali e zampette di gallina: le rughe della felicità sono testimoni di una vita di gioie e positività, ma se troppo evidenti o profonde possono regalare senza pietà qualche anno in più al viso. Un solo prodotto per prendersene cura con il Lift Effect Plus Occhi e Labbra antietà globale, che ricompatta, riempie e ridefinisce, riducendo le rughe marcate. Un trattamento rivitalizzante per la pelle del contorno occhi e delle labbra in una crema

vellutata che si assorbe facilmente e dona comfort durante tutta la giornata. Firmeremmo per arrivare alla sua età con quella pelle, quei lineamenti e quella radiosità sul viso. Sperando che sia una questione di genetica e che abbiamo “preso tutto da lei”, nel dubbio possiamo provare la nuova Lift Effect 4D Crema Antirughe Filler, che contrasta le rughe nelle loro 4 dimensioni e rimpolpa la pelle, nell’immediato e giorno dopo giorno grazie all’acido ialuronico e al polimero filler, per un aspetto disteso e levigato.

Idee regalo Festa della Mamma 2018: per chi non si ferma mai

Sempre in piedi tra i mille impegni o seduta tutto il giorno davanti al pc, accompagnare i ragazzi a scuola e alle attività post scolastiche, preparare la cena e sistemare la casa. Le gambe delle mamme sono bisognose di cure extra, soprattutto con l’arrivo del caldo che mette a dura prova la circolazione. Lo Snellente Drenante Gambe agisce drenando i liquidi in eccesso, uniformando la pelle e donando un’immediata sensazione di leggerezza

grazie alla texture gel effetto ghiaccio.