Idee regalo festa della mamma 2017: la sorpresa perfetta in base al segno zodiacale

La festa della mamma 2017 è alle porte e siete ancora indecise su cosa regalarle? Niente paura! Abbiamo selezionato una carrellata di idee regalo perfette per la festa della mamma in base al segno zodiacale. Dagli accessori sportivi sino ai classicissimi fiori, ecco alcuni spunti per sorprendere piacevolmente le vostre mamme.

La ricerca del regalo perfetto per la festa della mamma è sempre ardua. In commercio, infatti, sono tanti i brand che preparano confezioni speciali – dai profumi sino agli accessori per la casa – per stupire le mamme. Ma qual è la scelta più giusta? In questo può venirci in aiuto il segno zodiacale, caratteristica che spesso determina particolari lati del carattere di una persona. Ecco allora le idee regalo per la festa della mamma 2017 pensate in base all’oroscopo: