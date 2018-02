Idee per la Festa della donna 2018: come trascorrere una giornata con le amiche, le mete più intriganti

Viaggiare durante la Festa della Donna 2018. Perché non farlo con le amiche più care? Spesso il tempo che si desidera per stare insieme come si vorrebbe non c’è, prese dai tanti impegni quotidiani, dal lavoro e dalla famiglia. A volte serve quindi un pretesto, un’occasione speciale, per lasciare tutto e sentirsi libere di partire solo con loro, per un’indimenticabile vacanza in rosa. Ecco le più divertenti mete per una Festa della Donna da album d’oro dei ricordi.

COME DIVE A BORDO DI AUTO DA MITO

Occhialoni da dive anni ’60, guantini in pelle e un kit di mappe ed itinerari per partire insieme on the road. È una festa della donna vintage quella proposta da Slow Drive, ditta specializzata nel noleggio d’auto d’epoca senza conducente in 9 sedi del nord Italia (Torino, Bergamo, Parma, sul Lago di Garda e sul Lago di Como, Padova, Firenze, Savona e Verona). Un’avventura al femminile, racchiusa in un cofanetto che arriva dritto a casa con il voucher valido 12 mesi, per poter scegliere quando partire, e con tutto l’occorrente per l’esperienza in rosa.

WOMAN DAY DI LUSSO SUL LAGO DI GARDA

“Concedetemi il lusso, e chiunque può tenersi il necessario”, scriveva Oscar Wilde. E cosa c’è di più lussuoso di una giornata con le amiche in una Spa raffinata sul Lago di Garda? La CXI SPA del Lido Palace di Riva del Garda (TN) è il sogno delle donne, che in 1500 mq trovano il percorso del caldo (tra bagno di tepore a 39°, bagno mediterraneo a 50°, bagno di vapore a 45°, bagno secco finlandese in legno a 90° e stanza del sale a 30°), la piscina interna, idromassaggio, la piscina esterna riscaldata nel grande parco e tanti trattamenti esclusivi. Grazie alla proposta WELCOME DAY SPA è incluso l’ingresso giornaliero alla CXI SPA, un trattamento di 25 minuti a scelta tra il massaggio personalizzato alla schiena, distensivo o rilassante, oppure un mini trattamento viso con i prodotti Skinceuticals e una tisana vitalizzante Fuoco con ginseng.

LEZIONI DI CIOCCOLATO NEL CASTELLO MILLENARIO

La felicità golosa del cioccolato plasmata nelle proprie mani. È la festa della donna nel millenario Castello di Petroia (PG), che si erge maestoso sull’antica strada che collega Gubbio con Perugia. Nell’autentico maniero medievale, dove è nato Federico da Montefeltro, i pasticceri Marina e Leonardo insegnano alle buongustaie a realizzare gustosi cioccolatini ripieni. Prezzo per 1 pernottamento con prima colazione per 2 persone in camera doppia e corso di cioccolato di 2 ore per 2 persone.

TEA TIME A PIACENZA E TOUR GASTRONOMICO NELLA BASSA PARMENSE

Un’idea originale e un rito molto chic quello del tè, per festeggiare l’8 marzo in modo non scontato, anzi molto suggestivo, grazie ad una spettacolare vista a 360° sul centro storico di Piacenza. Il Grande Albergo Roma che fa parte di INC Hotels Group, sorge nel cuore della bella città emiliana, a due passi dalla famosa Piazza Cavalli e offre sul suo Roof Top una vasta selezione di infusi da assaporare lentamente a suon di chiacchiere con le amiche, accompagnati da delizie mignon, biscottini fragranti e tante altre squisitezze. Oppure al tramonto, sempre con vista mozzafiato sui tetti di Piacenza si può sorseggiare un ottimo aperitivo scelto da una drink list classica ma al tempo stesso innovativa e come ultimo appuntamento della giornata, dopo cena, la terrazza diventa luogo di esperienza sulle nuove tendenze del bartending e del mondo della mixologist. Per chi ha gusti più classici, immancabile la cena dell’8 marzo nell’attiguo Ristorante Ducato, che offre piatti del territorio piacentino in un ambiente elegante e raffinato. Spostandosi verso Parma – Capitale della Gastronomia dell’UNESCO – dedicata alle amiche a cui piace il cibo d’autore, c’è anche l’offerta “Sapori e profumi nella Bassa Parmense”, un tour organizzato da INC Hotels Group, in collaborazione con Maestro Travel Experience.