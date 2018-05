Idee orologi estate 2018, la collezione Trimarano di Maserati (FOTO)

Cronografi, solo tempo, skeleton automatici e multifunzione sono proposti con cinturini in pelle, in maglia milanese o con bracciali slim in acciaio a cui si aggiungono varianti più tecniche in silicone, in kevlar o in ripstop per un look più sportivo.

Leggi anche: Idee orologi Estate 2018

Orologi Maserati: cuore sportivo e design elegante

Innovativi i modelli della collezione Trimarano, che rubano forme e materiali allo scafo del Maserati Multi70: il trimarano oceanico di Giovanni Soldini. Un’imbarcazione di ultima generazione, capace di superare sfide al limite dell’impossibile coniugando al meglio tecnologia, alte prestazioni, affidabilità e sicurezza. Caratteristiche che si ritrovano anche in questi orologi unici, in fibra di vetro e acciaio. Una collezione dedicata a tutti gli appassionati delle competizioni veliche e delle sfide in mare aperto.

La collezione Trimarano

Maserati dedica questa collezione al mondo della vela. Segnatempo dal design pulito, con linee morbide e sinuose che rubano le geometrie al Maserati Multi70, il trimarano oceanico di Giovanni Soldini. Cronografi e modelli yachting presentano una cassa da 41 mm, avvolta dalle particolari anse che richiamano lo scafo del trimarano. In abbinamento: bracciali in acciaio e cinturini in pelle, oltre ai più tecnici in silicone, in kevlar o in ripstop. Per i velisti più appassionati – Modello Yachting in limited edition: cassa bianca in fibra di vetro, quadrante silver o blu con yacht timer, cinturino logato stile NATO in tessuto ripstop o in kevlar. Il fondello personalizzato riporta la scritta: Hong-Kong – London, The Tea Route 36 days, 2 hours and 37 minutes, il nuovo record di traversata stabilito da Giovanni Soldini il 23 febbraio 2018. Questo modello da collezione è venduto in uno special pack che contiene anche un cinturino aggiuntivo in silicone.