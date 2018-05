Idee occhiali da sole estate 2018: le montature Moncler per la nuova stagione

Parte integrante di Moncler Lunettes, questa collezione è composta da tre montature da sole e tre da vista ed è realizzata in perfetta sintonia con i canoni estetici del brand. Accurati e contemporanei, tutti i modelli della collezione sono l’accessorio perfetto da declinare nelle diverse occasioni d’uso, adatti sia a chi ama la montagna sia a chi vive la quotidianità in città. Ciascuno dei 6 modelli è caratterizzato da colori mat effetto gommato, talvolta affiancati da una combinazione iniettato e metallo. Gli occhiali sono disegnati, prodotti e distribuiti a livello mondiale da Marcolin e saranno disponibili a partire da Maggio 2018 presso ottici selezionati e le

boutique Moncler.

ML0063

La leggerezza, richiamo del Moncler Longue Saison, capo cult della maison, caratterizza questa montatura da sole unisex dalla forma completamente sviluppata in iniettato. La lente viene appoggiata e fissata tramite piccole viti sul

frontale. Il logo “Moncler” è inserito sulle aste.

ML0064

Funzionale, pratico e leggero proprio come i capi Moncler Longue Saison, l’occhiale da sole unisex dalla tipica forma tonda si adatta a qualsiasi stile. Le lenti sono fissate sulla struttura in iniettato tramite piccole ed invisibili viti. Le aste in iniettato sono rifinite dal celebre logo e da piccoli tagli verso i terminali con effetto gommato.

ML0065

Allure vintage per l’occhiale da sole femminile in metallo super leggero, evocazione del Moncler Longue Saison. Il frontale si distingue per lenti profilate in iniettato.

ML5034

Sviluppata seguendo il canone della leggerezza del Moncler Longue Saison che caratterizza le montature da sole, questa proposta da vista femminile, dalla silhouette tondeggiante leggermente cat-eye, si distingue per la struttura in

metallo combinata a parti in iniettato. L’effetto gommato dona maggior comfort ai terminali.

ML5035

Pilot da vista leggermente arrotondato in metallo ultra-leggero concepito seguendo i principi che contraddistinguono il Moncler Longue Saison. Frontale e aste hanno parti in iniettato che aggiungono all’intera struttura un tocco vintage.

ML5036

L’occhiale da vista arrotondato in metallo si caratterizza per le parti in iniettato fissate sulla struttura metallica. Unicità e leggerezza della proposta la classificano come modello appartenente al mondo di riferimento del Moncler

Longue Saison.