Idee Make – Up 2018: L’Oreal Paris presenta “Micro Tatoo”

Idee Make – Up 2018, L’Oréal Paris presenta le soluzioni “Tattoo”. Ispirato al micro-blading, tecnica realizzata nei più importanti centri estetici, il pennello sopracciglia Micro Tattoo by Brow Artist dona un effetto tattoo fino a 24H, con un risultato chic e naturale. Grazie allo speciale applicatore con micro feltro a tridente, permette

di definire una ad una e valorizzare le sopracciglia. Un gesto innovativo e facile da realizzare, ultra-preciso e ad asciugatura rapida, che uniforma, pettina e crea la forma ideale. Il colore intenso sottolinea naturalmente lo sguardo e infoltisce le sopracciglia grazie alla texture che garantisce una tenuta estrema, senza sbavature. Il risultato è un brow look dal tratto distintivo.

Altra soluzione di L’Oréal Paris è Tattoo Signature. Dall’unione perfetta tra il pennello in feltro ad alta precisione e la

formula inedita long-lasting waterproof nasce il nuovo eyeliner Tattoo Signature by Superliner. Grafismi ultra-precisi dal colore nero intenso, come fosse inchiostro, grazie ai pigmenti che donano uno sguardo profondo e vibrante, dal magnetico make-up effect. L’applicazione è semplice ed efficace: in un solo gesto l’eyeliner scivola sulla palpebra per disegnare una linea precisa, long-lasting e anti-sbavatura, dall’effetto tatuaggio. Gli occhi diventano protagonisti di un look effetto grafico, dal fascino audace.