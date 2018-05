Idee gioielli 2018, Montblanc presenta Les Aimants by Charlotte Casiraghi

Ispirata al concetto di attrazione degli opposti, braccialetti, anelli e collane in diversi materiali e dai colori contrastanti creano infinite combinazioni di stili. Uno, due o tre bracciali con forme e texture differenti si attraggono a vicenda attraverso magneti nascosti, ideali sia per un look da giorno che da sera. Caratterizzata da una selezione di modelli unibili, separabili e sovrapponibili, Les Aimants by Charlotte Casiraghi è una collezione femminile che permette alle donne di inventare e giocare con stili versatili e contemporanei.

“L’ispirazione per questa collezione è stata la leggendaria scrittrice, musa e icona di stile degli anni ’20 Nancy Cunard, nota per indossare molti bracciali di diverse misure e texture su entrambe le braccia”, ha spiegato Charlotte Casiraghi. “È stata simbolo della donna moderna di quei tempi, una scrittrice di successo e un’attivista, oltre ad avere uno stile avanguardista. Les Aimants by Charlotte Casiraghi è una collezione audace e sofisticata, per una donna moderna che sa ciò che vuole ed esprime la propria personalità con originalità, personalizzando il suo look grazie ad un abbinamento di opposti per affermare il proprio senso dello stile”.

I colori e le texture dei gioielli creano un gioco di contrasti tra bianco e nero, luci ed ombre, ghiaccio e rocce. Opposizione richiama il Monte Bianco, la vetta più alta tra le cime Europee, oltre ai codici di design di Montblanc, espressione massima dell’eleganza moderna. La collezione include due anelli in pregiata resina nera e in argento sterling o nella variante totalmente in argento sterling. Una lunga collana pendente abbina un anello in preziosa resina nera all’estremità di una catena a corda in argento; una creazione moderna e femminile per una donna che cerca l’effetto minimal.