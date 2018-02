Idee di viaggio 2018: 18 città italiane da vedere nel 2018

Dopo avervi illustrato le tendenze di viaggio del 2018, vi suggeriamo le 18 città italiane da vedere nel 2018 secondo Skyscanner. Il celebre motore di ricerca per viaggi ha selezionato infatti 18 centri urbani da vedere nel 2018, ricche di novità ed eventi, perfette da scoprire in ogni momento dell’anno, magari come parte di un itinerario a quattroruote.

Ecco quindi le grandi 18…