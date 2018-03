Idee di viaggio 2018: 10 esperienze esclusive da provare in Europa

In vista delle vacanze di Pasqua e Pasquetta 2018, TripAdvisor ha selezionato le esperienze più esclusive da fare in Europa e prenotabili quindi direttamente dalla celebre piattaforma. Ecco allora le 10 esperienze al top da provare viaggiando per il Vecchio Continente…

Tour privato in barca da Amalfi a Capri : Ammirare la Costiera Amalfitana e Capri con questo tour privato personalizzabile di 6 ore. Scoprire le baie riparate, i paesini con i loro caratteristici colori e le formazioni rocciose che emergono dal mare grazie alle informazioni dell’esperta guida del tour. Il tour parte da Amalfi, cuore della Costiera e la barca è equipaggiata con l’attrezzatura per fare snorkeling e con bevande per i viaggiatori che partecipano a questa esperienza.

Tour privato della Grecia classica di 4 giorni : Epidauro, Micene, Olimpia, Delfi, Meteora : Questo esclusivo tour privato riservato ai gruppi permette di scoprire 5 siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO visitando alcune delle più maestose aree archeologiche della Grecia antica, classica e bizantina attraverso quasi 2.000 anni di storia di una delle più grandi civiltà del mondo.

Gita in barca su yacht privato a Santorini: Prendere il largo per scoprire Santorini a bordo di questa crociera panoramica privata e con durata flessibile; si può scegliere tra un'uscita di mezza giornata o di una giornata intera per esplorare spiagge nascoste e fari storici tipici dell'isola.

Gita in barca privata a bordo di uno yacht per visitare le Cinque Terre e Portofino : Sali a bordo di un lussuoso yacht privato dotato di tutti i comfort e visita le Cinque Terre, un luogo magico in cui mare e montagna si incontrano. Prosegui il tuo viaggio fino a Portofino e concediti una passeggiata in uno dei porti più famosi d'Italia. Trascorri un giorno indimenticabile a boro di questo yacht e ammira l'incredibile paesaggio di questa perla italiana famosa in tutto il mondo.

Tour di 7 o 9 notti per scoprire il meglio della Croazia : Città da cartolina, isole soleggiate e luoghi d'interesse dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ti aspettano in questo tour di 7 giorni della Croazia. Trascorri 2 giorni a esplorare Zagabria, capitale della Croazia, passeggia nell'incantevole parco nazionale dei laghi di Plitvice, scopri il palazzo di Diocleziano a Spalato e visita le isole Hvar e Korčula. È possibile allungare il soggiorno aggiungendo due notti per rimanere più a lungo a Dubrovnik o per visitare le isole Lacroma o le Elafiti. Sono inclusi nel prezzo la colazione, i trasporti e il soggiorno in hotel a 3 o 4 stelle.

Tour di Capodanno di 6 giorni in Islanda da Reykjavik : Trascorri il Capodanno in Islanda con questo tour di 6 giorni. Goditi lo spettacolo dei fuochi d'artificio, partecipa al tradizionale falò islandese e ammira il fenomeno naturale dell'aurora boreale, ambientata nel freddo pungente dell'inverno islandese. I tour, le attività e i pasti sono inclusi nell'itinerario.

Tour privato di 3 giorni a Delfi, Meteora e Termopili con partenza da Atene con soggiorni in hotel a 4 stelle : Sui comodi sedili in pelle di uno degli ultimi modelli con tanto di Wifi di Mercedes Classe E, di Audi A6 o di Minibus Mercedes viaggia da Atene per esplorare due siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO in un tour di 3 giorni. Visita Delfi sulle splendide pendici del monte Parnaso, un importante luogo di culto del mondo antico. Lasciati incantare dai monasteri di Meteora, situati in cima a una serie di maestosi pilastri che raggiungono i 400m di altezza. Fermati nel sito della battaglia delle Termopili. Con soggiorni piacevoli in hotel a 4 stelle a Delfi e in un boutique hotel a Kalambaka, questo tour è un'opzione ottimale per famiglie, coppie e piccoli gruppi di tutte le età.

Tour privato in Super Jeep da Reykjavik: Esplora l'Islanda a bordo di una 'Super Jeep' privata in un'escursione di 10 ore totalmente personalizzabile con partenza da Reykjavik e scopri i geyser, le cascate, le evidenti fratture della zolla tettonica e molto altro ancora. Con una tariffa unica che comprende il trasporto a bordo di mezzi attrezzati che possono ospitare 4, 6 o 10 persone, questo tour dell'Islanda sembra fatto appositamente per te! Ammira il Cerchio d'oro, scopri i luoghi migliori dell'isola, o scegli liberamente cosa visitare affiancato da una guida esperta per scoprire l'Islanda attraverso un percorso studiato ad hoc.

Tour di 6 giorni delle Grandi Alpi Svizzere da Zurigo : Goditi la possibilità di vivere un'esperienza unica in Svizzera – terra delle meravigliose Alpi, i panoramici ghiacciai e i rigogliosi prati verdi – in questo tour di 6 giorni con partenza da Zurigo. Rilassati con la consapevolezza di vivere la migliore esperienza per scoprire la Svizzera, senza la preoccupazione di dover pensare a spostamenti, alloggi e alle attività da fare. Scopri le città cosmopolite di Lucerna, Ginevra e Berna, ammira i paesaggi naturali del Passo della Novena e del Canton Vallese; immergiti nella storia svizzera scoprendo le città medioevali di Coira e Zermatt. Hotel 3 e 4 stelle, colazione e due cene incluse.

Tour di 8 giorni in Spagna con Barcellona, Madrid, Cordova, Siviglia, Granada e Toledo incluse: Visita sei bellissime città spagnole, tra cui Madrid e Barcellona, in questo tour di 8 giorni che comprende i soggiorni in hotel. Dopo aver goduto delle bellezze di Barcellona per un paio di giorni, attraverso un giro turistico o semplicemente esplorando la città, approfitta del treno ad alta velocità fino a Madrid per scoprire la capitale spagnola. Successivamente, sali a bordo di un autobus munito di aria condizionata per un tour di 4 giorni alla scoperta di Cordova, Siviglia, Granada e Toledo, con visita all'Alhambra di Granada e alla Gran Moschea di Corbova. Tour guidato in autobus, colazioni e alcune cene più navetta dall'aeroporto di Barcellona e Madrid sono inclusi nel prezzo.