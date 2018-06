Idee cucina 2018, la pizza al balsamico di Bottura e Gennarino Esposito

Nasce la Pizza all’Aceto Balsamico di Modena IGP e ha per padrini un trio straordinario: Massimo Bottura, lo chef modenese n°1 al mondo, Gennarino Esposito l’anima della cucina partenopea e, al centro, un testimonial del condimento più apprezzato al mondo: Armando de Nigris, famiglia napoletana e Presidente del marchio di Aceto Balsamico di Modena IGP maggiormente conosciuto fuori dall’Italia. Per usare le parole di de Nigris “solo così si poteva rompere il muro del sapore”.

La creazione è avvenuta a Festavico, la grande kermesse che trasforma Vico Equense in un’immensa cucina a cielo aperto per chef pluristellati capaci di utilizzare l’aceto De Nigris per creazioni inaspettate. E sulla pizza è stata una vera rivelazione.

L’Aceto Balsamico De Nigris, i fruttati, le perle al balsamico sono stati i veri gioielli che, insieme ai protagonisti della serata: Cannavacciuolo, Cracco, Cedroni, solo per citarne qualcuno, hanno animato piatti spettacolari. La cena di beneficenza si è conclusa con un omaggio agli ospiti di “Perle di Balsamico” De Nigris, che hanno poi accompagnato dolci altrettanto sorprendenti.