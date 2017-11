Idee Capodanno 2018: trascorrere l’ultimo dell’anno all’insegna del benessere (FOTO)

Idee Capodanno 2018, trascorrere l’ultimo dell’anno all’insegna del benessere è possibile? Tra le soluzioni ci sono le Terme della Versilia – Hotel Villa Undulna che rappresentano la scelta ideale per trascorrere le Festività tra relax, benessere e cultura.

A pochi minuti da Forte dei Marmi, sono un’autentica SPA tutta naturale – che ha scelto di rispettare l’ambiente e di seguire la via della sostenibilità – e utilizzano le virtù terapeutiche dell’acqua salsobromoiodica e della torba, dalle numerose proprietà: miorilassanti, antinfiammatorie, drenanti e stimolanti sulla circolazione periferica.

La torba termale, estratta dal bacino del Lago di Massaciuccoli, è in particolar modo benefica per la pelle illuminandola e apportando preziosi sali minerali. E’ utile nel prevenire l’osteoporosi e nel combattere la cellulite.

Le Terme e l’Hotel, con le sue camere dotate di ogni comfort, rappresentano la cornice perfetta da cui ripartire rigenerati e affrontare il Nuovo Anno in splendida forma. Tra i numerosi trattamenti disponibili, quelli speciali proposti durante le Feste, sono adatti anche alle pelli più delicate e prevedono un momento di bellezza per il viso e uno per il corpo. Si inizia dal Trattamento Rigenerante Viso che, dopo aver detossinato in profondità la pelle, le apporta un alto contenuto di vitamine e sali minerali conferendo un aspetto più giovane.

Si passa poi al corpo con un Trattamento Deluxe che prevede uno scrub iniziale per il ripristino dell’equilibrio del derma, a cui segue un particolare massaggio che favorisce il rilassamento generale, allenta le tensioni articolari e attenua la rigidità muscolare grazie anche all’utilizzo di pietre laviche calde. Entrambi i trattamenti soddisferanno le esigenze di bellezza sia delle pelli femminili sia di quelle maschili. E per chi desidera risolvere anche le fastidiose rigidità di collo e schiena potrà approfittare dei piacevolissimi Massaggi posturali e distensivi della colonna, potenziati dall’applicazione di torba, particolarmente indicata per le proprietà antinfiammatorie.