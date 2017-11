Idee Capodanno 2018: mini-crociere in giro per l’Europa, ecco le principali destinazioni (FOTO)

Idee Capodanno 2018 con Webtours, il primo tour operator a lanciare le minicrociere nel Mar Adriatico. Tra le proposte si registra la visita delle più affascinanti città insieme al divertimento di una crociera in un’unica vacanza. Anche quest’anno propone le Minicrociere di Capodanno in Grecia e raddoppia le proposte con 2 pacchetti nave + hotel + animazione alla scoperta di Atene, Patrasso, Delphi e Olympia. Si vivrà quindi l’emozione di una festa grandiosa a bordo nave con musica e balli, animazione e giochi per grandi e piccini e servizi dedicati, ma anche l’indiscusso fascino di un viaggio alla scoperta di una città spettacolare e cosmopolita come Atene e delle bellezze riconosciute in tutto il mondo di Delphi e Olympia, per cominciare il nuovo anno nel migliore dei modi.

MINICROCIERA ALLA SCOPERTA DI ATENE (6 giorni/5 notti)

Dal 27 dicembre al 1 gennaio 2018

Si partirà da Ancona mercoledì 27 dicembre alla volta di Patrasso. In serata apericena a buffet, musica e ballo con lo staff di animazione. Arrivo previsto a Patrasso il giorno successivo e trasferimento in bus per Atene dove è possibile cenare in una tipica taverna greca e approfittare per effettuare una suggestiva visita della città by night. Giornate a disposizione per visitare la capitale greca ed effettuare visite ed escursioni con pernottamenti in hotel e trattamento b&b. Domenica 31 Dicembre imbarco per i festeggiamenti di fine anno con Cena di Gala e musica e ricchissimi premi.

MINICROCIERA PATRASSO, DELPHI, OLYMPIA (4 giorni/3 notti)

Dal 29 dicembre al 1 gennaio 2018

Un assaggio di Grecia dove si avrà la possibilità di visitare la cittadina di Olympia o il famoso sito archeologico di Delphi con partenza dal porto di Ancona venerdì 29 Dicembre. In serata apericena a buffet, musica e ballo con lo staff di animazione. Attività e animazione a bordo arricchiranno la vostra indimenticabile vacanza per una traversata all’insegna del divertimento. E’ previsto un pernottamento con prima colazione a Patrasso e imbarco il 31 Dicembre per la Cena di Gala e i festeggiamenti di fine anno a bordo e ricchissimi premi.

Entrambe le minicrociere comprendono:

· Viaggio in nave* A/R in cabina doppia, tripla e quadrupla interna

· Cena di Gala e Festa di Capodanno a bordo

· Apericena a buffet la prima sera a bordo

· Trasferimento in bus GT

· pernottamenti con prima colazione in hotel*** ad Atene e Patrasso

· Animazione e assistenza a bordo

· Intrattenimento dedicato ai bambini

· Cena di Gala con brindisi e festa di fine anno con animazione a bordo