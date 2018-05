Idee beauty 2018: Eisenberg per una pelle dal corpo tonico

Sull’onda del successo di Sérum Affinant Visage, EISENBERG ha sviluppato un siero-gel fluido ad assorbimento immediato ricco di potenti attivi che lavora in profondità sotto l’abituale trattamento corpo e,

giorno dopo giorno, rimodella visibilmente le aree interessate da depositi di grasso e cellulite resistenti a qualsiasi trattamento o dieta. I principi attivi super concentrati di SÉRUM AMINCISSANT CORPS agiscono in profondità

sulla lipolisi e sul drenaggio dei tessuti grazie ad un complesso rimodellante esclusivo. Il catabolismo dei lipidi è stimolato per smaltire il grasso in eccesso e la ritenzione idrica, difficili da eliminare. Con SÉRUM AMINCISSANT CORPS rimuovere i depositi di grasso localizzato e la cellulite ribelle non è più un sogno. I risultati sono visibili sulla ritenzione idrica e la massa grassa dopo sole due settimane! Per ottenere questi risultati sorprendenti si applica il prodotto 2 volte al giorno su braccia, addome, fianchi, glutei, cosce, ginocchia, con movimenti circolari fino a completo assorbimento, prima della crema corpo preferita, per un periodo minimo di 56 giorni. Come mantenimento o per ottimizzare i risultati si applica una volta al giorno.

SOIN LIFTANT CORPS è una formula lussuosa, un corsetto liftante invisibile essenziale durante le diete o la perdita di peso per ritrovare un corpo sodo e tonico ed una pelle liscia e setosa. Un trattamento in crema rigenerante, morbido e delicato ma ricco, che aumenta la vitalità cellulare grazie al potere antiossidante delle vitamine E e C associate alla Formula Tri-Molecolare®. Ultra-rassodante, arricchito da oligopeptidi di micro-alga verde estratta dalla Chlorella, rinforza l’elasticità cutanea e riduce visibilmente l’aspetto delle smagliature. L’effetto rassodante, liftante e anti-smagliature è visibile già dalla quarta settimana! Un trattamento piacevole da applicare da solo o dopo SÉRUM AMINCISSANT CORPS per liftare le zone colpite dalla perdita di tonicità o smagliature.

La cellulite è l’inestetismo principale e più difficile da contrastare che colpisce circa l’85% della popolazione femminile italiana di tutte le età e stili di vita. Per correggerla, sono indispensabili diverse azioni, a partire da una corretta alimentazione, alla pratica di attività sportive, massaggi, e soprattutto l’utilizzo di CRYOFORM di EISENBERG. CRYOFORM è il prodotto anti-cellulite anti-età che snellisce, detossina, drena, rassoda e stimola la circolazione sanguigna grazie alla presenza dei Fito-Estratti selezionati e associati alla Caffeina, Canfora e Eucaliptus che integrano la Formula Tri-Molecolare®, cuore di tutti i trattamenti EISENBERG, con risultati rapidi e visibili su cuscinetti adiposi e cellulite. Svolge un’azione efficace sulle gambe pesanti grazie ai suoi principi attivi circolatori.