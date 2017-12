Idee Alberi di Natale 2017: fantasie per il giorno dell’Immacolata (FOTO)

Si avvicina la festa dell’Immacolata ed il rito dell’Albero di Natale prende forma nelle luci, nei colori e nei profumi. Il Natale è sempre più vicino e se il prossimo 8 dicembre sarà il giorno dell’Immacolata, che per tradizione prevede l’allestimento casalingo dell’albero di Natale e dei festoni vari, giorno dopo giorno le case si allestiscono e lo spirito del Natale prende sempre più forma in ogni dove.

Ed è proprio in questa atmosfera simbolica e singolare che le fragranze ispirate al simbolo del Natale, l’Albero di natale, prendono forma. L’ambiente quindi si fa conquistare delle spezie natalizie che insieme all’aroma sempreverde dell’abete si incontrano nelle candele di soia “Albero di Natale” di HEART & HOME capace di trasformare la casa in un bosco magico e di festa, dove la luce ed i colori incontrano i profumi del Natale.

Allo stesso modo i profumi dell’arancia, dello zenzero e della menta vivono insieme nella fragranza “Albero di Natale” di THE LIBRARY OF FRAGRANCE, un profumo che avvolge la persona nella magia dello spirito natalizio perfetto per evocare ricordi del Natale durante tutto l’anno.