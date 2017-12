I profumi più lussuosi da regalare a Natale

Natale si avvicina e con lui i soliti dubbi su cosa regalare senza essere banali. Per essere sicuri di fare regali originali e preziosi, i profumi sono sempre una certezza, meglio se si conosce bene la persona che li indosserà.

Un profumo racconta la personalità di chi lo utilizza. Se racconta di noi deve essere fatto su misura per noi, questo è un dettaglio da cui non si può sfuggire. L’ampia scelta che oggi il mercato propone è sicuramente un punto a nostro favore, ma è anche ciò che ci può far perdere tra fragranze e sensazioni facendoci cadere in errore. Come? Scegliendo un profumo sbagliato per la persona a cui lo regaleremo. Che poi, la stessa cosa vale quando scegliamo una fragranza per noi.

I grandi classici dei profumi per Lei

Tra i profumi più lussuosi ci sono quelli classici, gli intramontabili, quelli che se la moda passa loro restano. Profumi come Chanel n°5, che con le sue note di bergamotto, limone e Neroli di grasse ancora oggi è il più venduto al mondo. Come Miss Dior che è la prima fragranza della casa di moda francese e che oggi, rispetto alla prima versione, presenta qualche piccola differenza nelle note di apertura. Come non pensare poi a Cologne n° 4711, il profumo più antico ancora sul mercato e ancora così tanto popolare.

Non sempre però nonostante il loro prestigio e la loro popolarità vestono tutti i tipi di pelle. Anche per loro vale la solita regola: ogni fragranza per ogni personalità.

I profumi più preziosi: Amouage

A essere i più lussuosi non sono soltanto i “classici”, quelli che anche chi non ha mai indossato conosce perché fanno parte delle tradizioni e della storia delle case di moda più popolari. A essere lussuose sono anche molte fragranze relativamente nuove, che evocano comunque grandi ricordi ed emozioni: il ruolo dei profumi da sempre. Non c’è fragranza senza ricordi.

Tra questi ci sono i profumi Amouage caratterizzati da una ricerca di note olfattive inedite e rare che sono perfetti per una personalità decisa che ama l’eleganza.

Pensare ai regali di Natale fa pensare anche alle file infinite nei negozi, dettaglio che non fa certo venir voglia di fare shopping in mezzo alla moltitudine di persone e di buste piene di regali. La rete ci viene incontro permettendoci di fare i nostri doni comodamente seduti davanti al PC, al tablet o dal nostro smartphone. Acquistare online i profumi Amouage è sicuramente il modo giusto per assicurarsi il regalo perfetto, senza perdere tempo inutilmente. Del resto quella dello shopping online è da tempo la modalità preferita da molti perché rapida, comoda e spesso anche più conveniente.

Immersi nel mondo dei profumi più lussuosi fatto di sfumature e note evocative, è sempre consigliato pensare ai lati più spiccati della persona a cui regaleremo il profumo in modo che possa apprezzarlo e raccontarsi attraverso le sue sfumature più o meno decise.