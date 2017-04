I migliori brand di lusso dove cercare lavoro nel 2017: ecco i fantastici 16 dove candidarsi

E’ possibile lavorare e fare carriera nel mondo della moda senza grande esperienza? Amanda Dargan e Robin Mellery-Pratt su Business Of Fashion hanno condotto una ricerca delle aziende di moda ricche di benefit per i lavoratori. Su 2.600 intervistati in 190 aziende i parametri sono stati principalmente tre: 1) premi e benefici, 2) leadership e sviluppo, 3) ambiente di lavoro.

Per prima cosa emerge un dato: le aziende che puntano sul lavoro di squadra sono quelle migliori. Il full report pubblicato su BoF ha stilato le 16 aziende “perla” in cui lavorare.

Adidas “Valorizzare il talento interno, ampie opportunità di trasferimento, creare carriere variegate”

Berluti “Yoga e scarpe su misura: il giusto equilibrio tra heritage e assistenza alla qualità della vita del dipendente”

Calvin Klein “Sostenere i dipendenti con piani di risparmio, accantonamento, mutui e giusto adeguamento stress/stile di vita”

Cotton on Group “Stipendio molto competitivo e vantaggi in loco (dall’osteopata agli orari flessibili)” Farefetch.com “Costante dialogo con i dipendenti su cosa non va o vada migliorato attraverso un piano democratico di feedback”

Galeries Lafayette “Una strategia semplice ma efficace: motivare la forza lavoro riconoscendone i meriti e le attitude”

Gap Inc. “Pagare le ottime prestazioni dei dipendenti con pacchetti di compensazione: questa è la filosofia vincente”

Gucci “Trasparenza e comunicazione: i due pilastri del boom dell’azienda che ha portato a un’impennata motivazionale aziendale”

H&M “Lavorare in una democrazia: essere tutti uguali e lavorare per un obiettivo comune, promozioni rapide, quasi 700 persone salite di livello nel solo 2016 ”

Levi Strauss & Co. “Stipendi più alti della media per garantire una vita tranquilla a chi vive nella città più costosa d’America, San Francisco dove si trova Levi’s”.

Loewe “Cultura del brand, sviluppo del prodotto, progetti culturali paralleli che influenzano positivamente l’ambiente”

Nordstrom Inc. “Puntare sulle diversità dei dipendenti per garantire una forte creatività e sensibilità al brand stesso”.

Tommy Hilfiger “I risultati arrivano se i dipendenti sono soddisfatti: mix di persone che rendono l’ambiente iper-produttivo e sereno”

Warby Parker “L’azienda di occhiali americana celebre per l’autonomia data ai suoi dipendenti e sostegno sociale”

Zalando “Team fluidi e corsi per colmare le lacune dei dipendenti in modo che possano crescere più velocemente in azienda”

Zara: “Azienda fast che crea moda fast: per questo i lavoratori Zara sono valutati e premiati per lo sforzo enorme richiesto”.