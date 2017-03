I Medici 2 serie TV: al via le riprese della seconda stagione

Dopo la prima fortunata stagione, la serie TV “I Medici” è pronta a tornare sul piccolo schermo: è notizia di queste ore, infatti, quella che sarebbe già stata decisa la location e le date in cui girare la seconda stagione. Ecco tutti i dettagli e le ultime indiscrezioni…

La serie TV “I Medici” è stata sicuramente uno dei grandi successi del 2016: la fiction firmata RAI, la prima di stampo americano, ha registrato infatti 7 milioni di spettatori a puntata, registrando un vero e proprio record ad inizio della stagione televisiva. Nonostante le tante stroncature apparse in rete, sia da parte di storici sia addirittura di discendenti della celebre famiglia toscana, “I Medici” è stato quindi uno dei programmi più apprezzati dell’anno. E come si può pensare a non proporre una seconda stagione?

E’ proprio notizia di questi giorni quella dell’avvio delle riprese della seconda stagione de “I Medici”, la fortunata serie TV firmata RAI ideata da Frank Spotnitz e per la regia di Sergio Mimica-Gezzan. In particolare, i primi rumors sono trapelati da Toscana Media News: “I Medici” 2 – secondo il sito internet – verranno girati in buona parte a Pienza, una delle perle della Toscana, a partire dal prossimo settembre. Ancora non sappiamo quali saranno le novità anche se, nel corso di una presentazione per la stampa, i registi avevano anticipato che nella seconda stagione sarebbe apparso anche Lorenzo Il Magnifico.