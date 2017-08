I Medici 2 cast, casting e riprese: tutto quello che c’è da sapere in attesa della nuova stagione

E’ tutto pronto per l’inizio delle riprese de I Medici 2, la seconda stagione della serie TV di ambientazione rinascimentale che ha tenuto incollati alle poltrone migliaia di spettatori durante l’inverno 2016. Ma cosa aspettarsi dai nuovi episodi?

Come anticipato più volte, dopo le vicende legate a Cosimo De’ Medici (interpretato da Richard Madden), la nuova stagione de I Medici avrà come protagonista principale Lorenzo De’ Medici, meglio conosciuto come Il Magnifico. L’uomo – uno dei maggiori esponenti del Rinascimento Italiano – verrà interpretato, secondo le ultime indiscrezioni, da Daniel Sharman. Saranno tanti però i nomi celebri che prenderanno parte alla nuova stagione de I Medici: tra questi ricordiamo Raoul Bova, Alessandra Mastronardi ma anche Sean Bean o Annabel Scholey.

Insieme alla curiosità sul cast, in queste ore cresce sempre di più l’attesa per i casting che si svolgeranno proprio in Italia: buona parte della seconda stagione, infatti, verrà girata in Italia ed, in particolare, in Toscana. Ma come prendere parte ai casting per lavorare come comparsa ne I Medici 2? L’appuntamento è per il 14 e 15 settembre 2017 al Palazzo dei Priori di Volterra: in particolare, la prima giornata sarà dedicata a donne e bambini mentre la seconda ai soli uomini. Per partecipare è necessario avere con sé un documento d’identità, codice fiscale e IBAN bancario: per le persone oltre i 74 anni è necessario essere in possesso di certificato medico di buona salute.