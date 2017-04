I Medici 2 anticipazioni: ora è il turno di Lorenzo il Magnifico, trama, personaggi e location

I Medici è stata una serie tv che ha infiammato gli italiani: tutti fan della saga della famiglia di banchieri e signori di Firenze più famosa della storia. Se nella prima serie la partecipazione di Dustin Hoffman nei panni del patriarca Giovanni e del bel Richard Madden nei panni di Cosimo ha sensibilmente aiutato a creare stuoli di fan, nella seconda chi si calerà nei panni dell’attesissimo Lorenzo il Magnifico?

Già, perché I Medici 2 si focalizzerà proprio sulla figura di colui che portò al maggior splendore artistico e culturale la città di Firenze, il Medici più famoso della storia, reso immortale dall’opera Il Principe, di Machiavelli. Per ora regna il riserbo sul cast, ma si sa già che le riprese inizieranno a settembre. Ciò significa che la sceneggiatura è ormai pronta.

Location prediletta sarà Pienza, in provincia di Siena, lì la troupe costruirà i set perfetti per catapultarci nell’alto Rinascimento: “La prima stagione era incentrata sulla storia di Cosimo. Inizialmente avevamo deciso di iniziare con Lorenzo il Magnifico perché la sua vita ha rappresentato in molti modi il picco del successo dei Medici: l’alto Rinascimento, Michelangelo, Da Vinci, Botticelli. Alla fine però abbiamo deciso di iniziare la prima stagione con Giovanni e suo figlio Cosimo. Adesso faremo un salto di 20 anni per la seconda stagione per raccontare la storia di Lorenzo, e possiamo già anticiparvi che questo richiederà due stagioni” queste le parole di Frank Spotnitz, ideatore della serie.