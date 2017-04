I Medici 2 anticipazioni: ecco l’indizio per cui Richard Madden potrebbe essere ancora nel cast

Dopo il grandissimo successo della prima edizione de I Medici – Masters of Florence, super produzione Rai italo-statunitense con attori del calibro di Dustin Hoffman e Richard Madden, ci si chiede ora che novità ci saranno in merito al cast della seconda stagione. Infatti le riprese de I Medici 2 stanno finalmente ricominciando, c’è la conferma ufficiale. Sappiamo già per certo che il protagonista assoluto sarà Lorenzo il Magnifico, nipote prediletto di Cosimo.

“Adesso faremo un salto di 20 anni per la seconda stagione per raccontare la storia di Lorenzo, e possiamo già anticiparvi che questo richiederà due stagioni” ha dichiarato Frank Spotnitz, ideatore della serie, confermando quindi ben due serie in arrivo, data la ricchezza del tema. Mentre ci si chiede chi interpreterà Lorenzo i tantissimi fan del bel Richard Madden vogliono sapere se lo rivedranno nei panni di Cosimo. L’attore a questa domanda ha risposto in modo vago, dicendo di non poter assolutamente anticipare nulla, ma a rigor di logica – anzi di storia – possiamo fare un’importante deduzione.

Cosimo morì nel 1464, quando il nipote Lorenzo – colui che in futuro sarebbe diventato il Magnifico – aveva soltanto 15 anni. Per il patriarca la morte del figlio prediletto Giovanni fu un grandissimo dolore, soprattutto perché sapeva che la salute cagionevole dell’altro figlio, Piero, non lo rendeva il successore adatto per gestire il suo impero. Vedeva invece nel nipote Lorenzo una viva intelligenza e spiccate capacità di comando: per questo motivo sul letto di morte lasciò disposizione di tenere ben presente il nipote nella sua formazione culturale e umana, consapevole del fatto che fosse rimasto soltanto lui come erede ideale. Quindi, storicamente, il nonno Cosimo e il nipote Lorenzo si sono incrociati per ben 15 anni, stabilendo un legame particolare. Un Richard Madden invecchiato che lascia idealmente il potere mediceo al giovane nipote è quindi possibilissimo.