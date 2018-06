I Chupa Chups compiono 60 anni: auguri alla caramella sferica diventata leggenda

I Chupa Chups compiono 60 anni! Il gustoso lecca lecca che ha accompagnato l’infanzia di diverse generazioni e ancora lo fa, festeggia il suo sessantesimo anniversario. Per l’occasione sarà prodotto in una speciale edizione limitata dal gusto vintage. Fu Enric Bernat, imprenditore spagnolo erede di tre generazioni di pasticceri, nel 1958 ad avere il colpo di genio: produrre una grande caramella che potesse essere tenuta in bocca a lungo, pensata anzitutto per i più piccini, affinché permettesse ai bambini di non sporcarsi le mani grazie a un semplice bastoncino. Nacque Gol, il primo lecca-lecca di forma sferica poi ribattezzato ‘Chupa Chups’. Una caramella deliziosa ai gusti assortiti, divenuta leggenda, distribuita e consumata in tutto il mondo e non solo dai bambini! Giunta al suo 60° compleanno può vantare dei traguardi importanti come gli oltre 130 gusti e 70 milioni di pezzi distribuiti in 103 nazioni.

“Il segreto di Chupa Chups? La sua forma, sicuramente, e poi il modo di consumarlo, così particolare … Senza dimenticare la continua capacità di essere all’avanguardia e di entrare nelle maglie delle tante culture, proponendo gusti amati dalle popolazioni locali o partnership con grandi brand”, ha dichiarato Marco Seregni, Direttore Commerciale della Perfetti Van Melle, che nel 2006 ha acquistatola Chupa Chups S.A., “D’altronde chi rinuncia al piacere di ritornare per un attimo bambino e concedersi un momento di divertimento e spensieratezza? Non per niente Forever Fun è il nostro motto”.

Un prodotto buono, colorato e divertente a partire dal suo logo, disegnato negli anni ’70 da Salvador Dalì in persona. Negli anni, inltre, Chupa Chups ha incrociato il suo destino con quello di celebrità come Madonna, Britney Spears, le Spice Girls, Giorgio Armani, Naomi Campbell e Ronaldo. La sua forma, immutata nel tempo, ha addirittura catturato l’interesse degli scienziati, che hanno quantificato in 16 minuti il tempo medio per gustarne uno. I gusti? Assortiti, per deliziare ogni palato: da Salty Lemon, Daiquiri, Pop-corn ed Espresso, ai grandi classici come Cola, Fragola, Ciliegia e Panna e Fragola. Chupa Chups festeggia le sue 60 candeline con una speciale edizione limitata dal gusto vintage, disponibile in versione standard e in versione SuperChups: per tornare bambini anche se solo per 16 minuti!