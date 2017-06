I capi più iconici di Audrey Hepburn andranno all’asta da Christie’s

“Abbiamo perso nostra madre e la nostra migliore amica ma il mondo ha perso un simbolo di grazia, eleganza e umanità. Abbiamo conservato i nostri sentimenti per lei e i suoi beni, ognuno dei quali rappresenta le scelte e la filosofia della sua vita. Dopo 24 anni ci siamo concentrati sul cercare di capire cosa desideravamo tenere e cosa ci faceva piacere condividere con le generazioni future”.

Con queste parole di i figli di Audrey Hepburn – Luca Dotti e Sean Hepburn Ferrer – hanno spiegato le motivazioni che li hanno portati ad affidare a Christie’s l’asta che si terrà a Londra il 27 settembre 2017. In quell’occasione verranno messi in vendita alcuni fra i pezzi più iconici della diva resa immortale dalla sua eleganza. Outfit che sono rimasti indelebilmente non soltanto nella storia del cinema, ma che hanno riscritto il concetto di eleganza.

Fra i pezzi in vendita, il trench Burberry indossato dalla star in Colazione da Tiffany, un abito realizzato da Givenchy in persona e una serie di ballerine.