I Am Heath Ledger: il documentario sull’attore scomparso e la delicatezza di Michelle Williams

Era il 2008 quando in una stanza d’albergo moriva a 29 anni, per un mix letale di farmaci, uno degli attori più promettenti del panorama cinematografico mondiale: Heath Ledger. Il 4 aprile 2017 la star avrebbe compiuto 38 anni, per celebrarlo il regista Derik Murray ha realizzato il documentario “I Am Heath Ledger“; un’opera di 90 minuti che verrà presentata in anteprima al Tribeca Film Festival il 23 aprile 2017.

Si tratta di un viaggio nel Ledger privato, ricco di scatti e filmati dallo stesso attore che sognava proprio di diventare regista. Non mancheranno poi interviste a familiari e amici (tra cui le ex fidanzate Naomi Watts e Christina Cauchi, Ben Harper, Ang Lee e Ben Mendelsohn). Tutti coloro che gli erano vicini hanno raccontato che Ledger aveva tanto cercato la fama, quanto nell’ultimo periodo era ossessionato dal rimanerne schiacciato. I familiari hanno concesso molto materiale inedito per le riprese.

Grande assente il vero amore del divo: Michelle Williams, l’attrice con la quale ebbe una bambina e che fu la sua compagna fino a pochi mesi prima della tragica dipartita. La Williams ha sempre centellinato il suo dolore in relazione alla morte di Ledger e, anche in questo caso, ha scelto un dignitoso silenzio.