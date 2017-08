I 5 migliori Hotel per famiglia: il giudizio degli ospiti come fiore all’occhiello

Il Premio preferiti degli ospiti di Hotels.com è il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dai nostri utenti, che per questa occasione rivestono il ruolo di giudici. Sulla base di quasi 25 milioni di recensioni verificate e affidabili, scritte da ospiti che hanno effettivamente alloggiato e soggiornato presso le strutture votate, questo riconoscimento premia gli hotel che hanno ottenuto la valutazione più alta. 100 strutture in tutto il mondo si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento di “Migliore hotel per famiglie” per il 2017*

1. 5 star The Westin Dragonara Resort, Malta



Punteggio degli ospiti: 4,4 su 5 su Hotels.com

Questo hotel è la base ideale per partire alla scoperta di Malta! Da qui, infatti, potrai raggiungere il Parco Marino, lo Splash & Fun Water Park, il Wildlife Park e l’Harbour Cruise. Grazie al menu SuperChefs di Eat Well i più piccoli potranno fare il pieno di energie per affrontare al meglio la vacanza. Della struttura fanno parte due piscine all’aperto, il Westin Family Kids Club e l’esclusivo Reef Club con le sue bellissime spiagge di sabbia bianca. Inoltre, due bambini possono soggiornare gratuitamente, usufruendo dello stesso piano tariffario, se condividono la camera con due adulti paganti.

2. 4 star Bandholm Hotel, Denmark

Punteggio degli ospiti: 4,6 su 5 su Hotels.com

La Danimarca è famosa soprattutto per l’eleganza e il fascino delle sue città, ma le attività e il divertimento per tutta la famiglia non mancano di certo! Questo bellissimo hotel si trova a due passi dal Knuthenborg Safaripark e da Lalandia, un parco acquatico pieno zeppo di giochi e attrazioni per grandi e piccini. Gli appartamenti vacanze di questa struttura offrono una spettacolare vista sul mare. Rinfrescati con una bella nuotata tuffandoti direttamente dal pontile o dalla piattaforma galleggiante. E c’è anche un comodo scivolo per i più piccoli! Qui in zona troverai inoltre una spa, diversi musei e il grazioso villaggio di Bandholm.

3. 5 star JA Jebel Ali Beach Hotel, Dubai

Punteggio degli ospiti: 4,4 su 5 su Hotels.com

Dubai vuol dire divertimento per tutta la famiglia! Questo fantastico resort, in particolare, offre un campo da golf a 9

buche, una spa, tre miniclub per bambini, possibilità di andare a cavallo, diversi campi da tennis, lezioni di yoga e un parco acquatico. A pochi passi da qui, inoltre, si trovano Legoland, il Legoland Water Park, il Motion Gate, Bollywood Park e Riverland: annoiarsi sarà praticamente impossibile!

4. 4.5 star Wish Resort Golf Convention Foz do Iguaçu, Brazil



Punteggio degli ospiti: 4,5 su 5 su Hotels.com

Il Wish Resort Golf è la base perfetta per organizzare un tour alla scoperta del Sud America! La struttura, infatti, si trova a 20 dalle Cascate dell’Iguazú, al confine tra Brasile, Argentina e Paraguay! A tua disposizione avrai campi da calcio, basket, pallavolo, minigolf e perfino una teleferica. E se non bastasse, i più piccoli potranno divertirsi nel più grande miniclub di tutto il Brasile: un’area di ben 500 m² di superficie, attrezzata con sale giochi, videogame e molto altro ancora. I più grandi, invece, potranno scegliere tra relax e divertimento: tra 10 piscine, un sentiero naturalistico e un campo da golf a 18 buche, le alternative non mancano di certo!

5. 5 star Fairmont Mayakoba, Playa del Carmen, Mexico



Punteggio degli ospiti: 4,5 su 5 su Hotels.com

Quale posto migliore, soprattutto per le famiglie, di un’area di quasi 100 ettari nel cuore di una foresta tropicale? A

disposizione degli ospiti di questa struttura ci sono ben cinque piscine, tra cui una di 900 m² con tanto di scivoli d’acqua, una per bambini e un’infinity pool per adulti affacciata sulla laguna! Se ami lo sport e l’avventura, potrai scegliere tra sentieri naturalistici, tour panoramici in barca, sport acquatici, tennis e altre attività all’aperto. Per i più piccoli, invece, c’è il Discovery Club.