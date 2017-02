I 10 uomini più ricchi d’Italia: classifica di Forbes

Forbes ha stilato la lista dei 10 uomini più ricchi d’Italia del 2016. Decimo posto Rosa Anna Garavoglia, proprietaria del 31% delle azioni del Gruppo Campari il suo patrimonio si attesta intorno ai 3.3 miliardi di dollari. Nono posto per i due cugini Paolo e Gianfelice Rocca a capo della Techint – colosso mondiale nel settore dell’acciaio – con 3.4 miliardi di dollari di patrimonio. All’ottavo posto fa capolino l’imprenditore Giuseppe De’ Longhi proprietario dell’omonima azienda di elettrodomestici, con più di 3.4 miliardi di euro di patrimonio.

Settimo posto per i nipoti di Egidio Perfetti, i fratelli Augusto e Giorgio Perfetti, a capo dell’omonimo colosso dolciario Perfetti Van Melle. Insieme gestiscono un patrimonio stimato intorno ai 5.7 miliardi. E’ il re Giorgio della moda a guadagnare il sesto posto della classifica: Armani ha un patrimonio stimato intorno ai 6,1 miliardi di euro. Quinta posizione per stiamo parlando di Silvio Berlusconi con un patrimonio pari a 6.2 miliardi. A capo di un colosso farmaceutico Massimiliana Landini Aleotti, guadagna il quarto posto vantando un patrimonio di 10.1 miliardi di dollari.

Medaglia di bronzo per Stefano Pessina, il terzo fra gli Italiani più ricchi del 2016; fondatore del gruppo farmaceutico Alliance Boots. Argento per Leonardo del Vecchio che con la sua Luxottica può vantare un patrimonio da 18.7 miliardi di dollari. Primo posto per la vedova Ferrero, Maria Franca Fissolo, con un patrimonio stimato di 22.1 miliardi di dollari, è altissima anche nelle classifiche legate alle persone più ricche del mondo intero.