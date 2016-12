I 10 Paesi con gli stipendi più alti del mondo: ecco la classifica di Forbes

Quali sono i Paesi che garantiscono degli stipendi di lusso? Forbes ha stilato la classifica delle nazioni dove conviene lavorare per assicurarsi un tenore di vita molto altro, eccola. Al decimo posto si piazza il Regno Unito, tiene la posizione nonostante la recente Brexit, sarà nel prossimo biennio che si registreranno – eventualmente – i primi effetti circa il referendum britannico. Nono posto per gli Emirati Arabi Uniti che confermano la loro inarrestabile ascesa.

Ottavo posto per l’Australia che trova un ottimo compromesso tra qualità della vita, densità di popolazione e business. Al settimo posto la Svezia che garantisce stipendi molto alti, bilanciati con un altrettanto salato costo della vita. Sesto posto per Il Qatar, in arrestabile ascesa, con uno skyline cittadino sempre più business. Iniziamo ad addentrarci nelle zone roventi: al quinto posto troneggia la Germania, ci si sarebbe aspettato quasi di vederla ancor più in alto. Per il quarto posto si ritorna nei Paesi Scandinavi dove si piazza la Norvegia.

Eccoci giunti sul podio: la medaglia di bronzo va agli Stati Uniti dopo tanta presenza europea, ma è il Vecchio Continente a riprendersi lo scettro sia per il secondo che per il primo – ambito – posto. Medaglia d’argento per la Danimarca, mentre la nazione con i migliori stipendi del mondo si conferma la Svizzera.