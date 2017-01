I 10 migliori hotel di lusso secondo Forbes: medaglia d’oro all’Italia

La celebre rivista economica e finanziaria Forbes continua a stilare le proprie classifiche: dopo quella dei più ricchi del mondo o degli attori più redditizi, ecco oggi la top ten dei migliori hotel di lusso del mondo. Dall’Europa all’America, Forbes ha selezionato gli hotel sia in base all’eleganza sia in base alle esperienze e ai servizi offerti. Una curiosità? L’Italia è in vetta alla classifica.

Quando si parla di eleganza e charme l’Italia è sempre protagonista. Dopo essere infatti entrata, ancora una volta, nella classifica dei luoghi da non perdersi per il 2017, oggi conquista anche la vetta della classifica dei 10 migliori hotel di lusso del mondo. Ma vediamo la top ten nel dettaglio…

Four Seasons Firenze: riaperto solo nel 2016, viene definito da Forbes un “resort urbano senza paragoni” grazie anche alla presenza di un ristorante stellato al suo interno; Trapper’s Cabin, Colorado; Ritz di Parigi: da poco ristrutturato, è una delle storiche icone del lusso della Capitale francese; Amanera, Repubblica Dominicana: si tratta di una luxury buotique con esclusivo campo da golf; Sun Valley Lodge, Stati Uniti: anch’esso riaperto dopo lavori di restauro, è stato in passato una delle mete preferite da Marylin Monroe o Hemingway; Wynn/Encore di Las Vegas: la sua eleganza lo ha reso quest’anno anche uno degli hotel più fotografati e condivisi su Instagram; Boston Harbor Hotel; Grand Hotel du Cap Ferrat A Four Seasons Resort: una delle mete preferite da Kennedy o Ralph Lauren; Badrutt’s Palace, St. Moritz: celebre per le Rolls Royce con cui accompagna i suoi ospiti; Post Hotel, Canada: SPA con piscine di acqua salata ma anche numerosi sport invernali sono le esperienze offerte da questo lussuoso hotel situato sulle rive del lago Louise.

Foto: Four Seasons Hotel Florence – Instagram