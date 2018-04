I 10 hotel più “instagrammabili” del mondo: ecco la top ten

L’insta-viaggio è diventato la nuova norma, da quando i viaggiatori cercano gli hotel che possano dar loro la più perfetta fotografia al mondo. Una persona su sei, infatti, ammette di scegliere l’hotel basandosi sul potenziale di potersene vantare sui social media e così, per celebrare gli hotel più meritevoli di essere condivisi nel suo portfolio, Hotels.com® ha rivelato i 10 hotel più instagrammabili in giro per il mondo.

Il recente rapporto Mobile Travel Tracker di Hotels.com ha rilevato che i millennials trascorrono in media 80 minuti al giorno sui social media quando sono in vacanza e i due terzi sono incollati su Instagram, quindi non sorprende che lo scatto perfetto sia una delle priorità dei viaggiatori.

Isabelle Pinson, vicepresidente EMEA di Hotels.com, ha dichiarato: “Tutti sappiamo come funziona: entri nella tua stanza d’hotel e ancora prima di aver dato un’occhiata al mini bar, stai già scegliendo la visuale migliore per fotografare la stanza e le lenzuola fresche per Instagram”.

Viste mozzafiato, bagni incredibili, scale interne sbalorditive e magnifiche piscine sui tetti figurano nella top 10. Da Londra e Parigi a Bangkok e Bali, Hotels.com ambisce a riempire il tuo feed di cuori, mi-piace e commenti invidiosi, con i questi dieci pazzeschi hotel instagrammabili. Ecco allora la top ten…