Hyundai Kona prezzi, uscita e news: è tutto pronto per il lancio ufficiale

E’ stata presentata ufficialmente Hyundai Kona, la nuova vettura della casa automobilistica sud coreana pronta a conquistare una larga fetta di mercato. Ecco allora prezzi, news e tutto quello che sappiamo in merito all’uscita del nuovo B-Suv Hyundai.

“Per noi è un’autovettura di volume, avrà quindi un posizionamento competitivo. Puntiamo a ripetere tra i B-Suv quanto fatto con Tucson, forti di un design distintivo e di un’offerta ampia e centrata nel cuore del segmento che lo scorso anno ha contato per quasi 215mila macchine, quasi tutte consegnate al cliente finale. Dal lancio, subito dopo l’estate, sarà disponibile con 2 o 4 ruote motrici, sia con il cambio manuale sia con il doppia frizione. Prevedo una clientela totalmente di conquista: saranno in tantissimi quelli che si avvicineranno per la prima volta a Hyundai, esattamente come è successo con Tucson. Non puntiamo solo giovani o donne, è una vettura che soddisfa ampie esigenze, grazie alle numerose configurazioni. L’esperienza d’acquisto sarà semplice e supportata dalle nostre politiche di finanziamento” ha spiegato Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Motor Company Italia, a presentazione della nuova Hyundai Kona.

A poche ore dall’anteprima mondiale, infatti, Hyundai Kona è stata presentata ufficialmente anche a Milano. Dai vertici dell’azienda, in particolare, hanno spiegato che il lancio sul mercato italiano avverrà all’inizio dell’autunno ed, in particolare, la vettura sarà proposta con due motori a benzina. Attualmente non si sa ancora nulla a proposito del prezzo ma è già chiaro che all’interno dell’abitacolo saranno presenti optional esclusivi tra i quali anche la ricarica wireless per smartphone.