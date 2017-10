Hyundai car sharing elettrico: ad Amsterdam arriva la IONIQ Electric (FOTO)

Hyundai lancia il suo primo car-sharing elettrico nell’aera metropolitana di Amsterdam rendendo la mobilità elettrica e sostenibile sempre più alla portata di tutti. Dopo aver lanciato il primo car sharing a idrogeno al mondo, nel 2016 a Monaco di Baviera con le ix35 Fuel Cell, Hyundai ha inaugurato il suo primo servizio di veicoli EV in condivisione schierando 100 IONIQ Electric. Obiettivo rendere la guida a zero emissioni accessibile ad Amsterdam e in Olanda, in linea con la strategia della Casa per un futuro più pulito.

“Siamo orgogliosi di aver avviato il nostro primo servizio di car-sharing elettrico in Europa, sostenendo anche l’obiettivo di Amsterdam di raggiungere ambiziosi traguardi sul contenimento delle emissioni” – ha dichiarato Thomas A. Schmid, Chief Operating Officer di Hyundai Europa, in occasione della cerimonia di inaugurazione. “Con il lancio di 15 modelli eco-friendly entro il 2020, Hyundai sta dimostrando il suo ruolo pionieristico nella mobilità sostenibile alla portata di tutti. Offrendo la più ampia varietà di alimentazioni green, elettrica, ibrida e Fuel Cell, il nostro marchio è impegnato nello sviluppo di una e-mobility che si adatta alle esigenze più disparate”.

Con un’autonomia dichiarata fino a 280 km (ciclo NEDC) e grazie alla batteria agli ioni polimeri di litio (28 kWh), IONIQ Electric si ricarica fino all’80% in soli 23 minuti ed è quindi in grado di offrire estrema flessibilità agli utenti del car-sharing. In caso di necessità i clienti possono contare anche su un servizio di ricarica rapida on-demand, grazie a un esemplare di IONIQ Electric equipaggiato con un sistema vehicle-to-vehicle charger, in grado di ricaricare le auto ovunque si trovino. Un ulteriore vantaggio per gli utenti è garantito anche dalla spaziosità della vettura (cinque posti e un ampio bagagliaio) e dall’equipaggiamento di sicurezza completo (5 Stelle Euro NCAP)

che comprende sin dalla versione d’ingresso frenata autonoma d’emergenza, mantenimento della

corsia e Cruise Control intelligente.