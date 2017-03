Huawei Watch 2 Porsche Design: variante lusso del nuovo smartwatch

Porsche Design – dopo il Mate 9 – torna a collaborare con Huawei: questa volta, però, niente smartphone o notebook. Il nuovo gadget tecnologico firmato da Porsche Design sarà uno smartwatch ed, in particolare, l’attesissimo Huawei Watch 2.

Si chiamerà Huawei Watch 2 Porsche Design la versione esclusiva del nuovo smartwatch Huawei: presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, il nuovo wearable del colosso cinese è riuscito a stupire ancora una volta. Sebbene non si conoscano con precisione le caratteristiche tecniche, sappiamo con certezza che il device avrà al suo interno Android Wear 2.0 e sarà pertanto possibile utilizzare tutte le funzionalità offerte da questo nuovo sistema operativo.

Ma cosa avrà di particolare Huawei Watch 2 Porsche Design? A differenza del modello classico, l’edizione lusso dello smartwatch dovrebbe avere il cinturino in pelle nera con eleganti cuciture rosse a contrasto e logo: la cassa sarà invece in ceramica incisa e dotata di cronografo. E per quanto riguarda il prezzo? Questa caratteristica, come molte altre, sono ancora un mistero: non è difficile però ipotizzare che il prezzo – visti i materiali esclusivi utilizzati – possa risultare molto più alto rispetto a quello dell’edizione “normale”, fissato a 329 euro e 379 euro rispettivamente per la versione base e quella “Sport”.