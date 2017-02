Huawei P10 uscita, prezzo e scheda tecnica: la presentazione al Mobile World Congress 2017

Cresce sempre di più l’attesa per Huawei P10, il nuovo top di gamma dell’azienda cinese. Ecco allora prezzo, uscita e scheda tecnica in attesa del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, evento in cui verrà presentato ufficialmente lo smartphone.

Mancano solo pochi giorni all’uscita di Huawei P10, l’atteso top di gamma dell’azienda cinese. Huawei, con un video teaser, ha infatti annunciato che il nuovo top di gamma verrà presentato ufficialmente il 26 febbraio alle 14 con un evento ad hoc organizzato in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Stando agli ultimi rumors apparsi in rete, il device dovrebbe avere display da 5.5 pollici e sistema operativo Android 7.0 Nougat: come Huawei P9, suo predecessore, anche Huawei P10 verrà presentato anche nella versione P10 Plus.

A differenza di Huawei P9, invece, Huawei P10 dovrebbe avere il tasto Home integrato nel display, pulsante nel quale verrà inserito anche il lettore di impronte digitali. Il comparto fotografico sembra non essere cambiato e presenterà, presumibilmente, doppia fotocamera Leica da 12 Megapixel. Come Samsung Galaxy S8, anche Huawei P10 potrebbe presentare qualche sorpresa poco piacevole in fatto di prezzo: Huawei P10 Plus potrebbe arrivare a costare anche 799 euro.

Credit: Huawei P10 concept by Techconfigurations