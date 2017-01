Huawei P10 prezzo, uscita e scheda tecnica: tutte le ultime news

Huawei P10: la presentazione del nuovo top di gamma del colosso cinese è sempre più vicina. Ecco allora tutte le news in merito a prezzo, uscita e caratteristiche tecniche di quello che sembra essere uno degli smartphone più attesi del 2017.

Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Huawei P10, il nuovo top di gamma della casa cinese produttrice di sistemi e soluzioni per la telefonia mobile. Il nuovo smartphone, stando alle ultime news, verrà lanciato sul mercato a partire dal mese marzo 2017 dopo la presentazione al Mobile World Congress di Barcellona che si terrà il 26 febbraio: scopo del nuovo device sarà quello di rivaleggiare con i top di gamma dei brand più famosi, da Samsung alla new-entry Nokia.

Stando alle indiscrezioni trapelate sul web, Huawei P10 dovrebbe essere dotato di display da 5,5 pollici, processore HiSilicon Kirin 960 e 6 GB di RAM: a corredare l’importante dotazione dello smartphone anche una doppia fotocamera Leica, presumibilmente da 12 Megapixel (posteriore) e 8 Megapixel (frontale). Huawei P10 uscirà probabilmente nella versione Lite, Flat e Plus: non mancherà, almeno stando ai rumors, nemmeno la possibilità di ricarica wireless. Sebbene non si sappia ancora nulla del prezzo, è probabile che si aggiri intorno ai 600 euro per la versione Flat.