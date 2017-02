Huawei P10 prezzo e uscita: svelato il nuovo top di gamma atteso al Mobile World Congress

Huawei P10 è pronto a stupire al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il leaker Evan Blass – in attesa dell’evento dedicato al mondo dei device mobili – ha infatti condiviso la prima immagine (quasi) ufficiale di quello che sarà l’atteso top di gamma cinese. Ma cosa aspettarsi allora?

Dopo aver mostrato al mondo le prime immagini di Samsung Galaxy S8, Evan Blass torna ad incuriosire il mondo della rete con una delle foto pubblicitarie di Huawei P10. Ciò che stupisce è l’estrema somiglianza ad alcuni dei top di gamma più celebri, quasi fosse un mix tra il Samsung Galaxy e l’iPhone. Quello che salta subito all’occhio è la forma meno quadrata rispetto al suo predecessore ma anche tutte le feature già chiacchierate in questi mesi di attesa.

Vediamo quindi nel dettaglio quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche di Huawei P10 ma anche il prezzo. Il nuovo top di gamma del colosso cinese avrà display da 5.5 pollici QHD, processore Kirin 960 e possibilità di scegliere una RAM da 4,6 o 8 GB. A seconda del modello e/o dei Paesi, sarà possibile avere una memoria interna da 32, 64 o 128 GB. Stando alle immagini stampa pubblicate da Evan Blass su Twitter, su Huawei P10 viene confermata anche la presenza di doppia fotocamera LEICA: è quindi molto probabile che il top di gamma cinese permetta di scattare in bianco e nero nativamente. Presente anche il sensore di impronte digitali che, però, è passato alla parte posteriore del device. E il prezzo? Sebbene non si abbiano ancora notizie ufficiali, alcuni ipotizzano che si possa partire dai 500 euro per la versione Huawei P10 base per arrivare ai circa 800 euro della versione Huawei P10 Plus.

Credit: Evan Blass (@evleaks) on Twitter