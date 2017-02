Huawei P10 e P10 Plus prezzo, uscita e caratteristiche: un leak svela lo smartphone del colosso cinese

Dopo Samsung Galaxy S8, anche Huawei P10 è stato svelato da un leak. Ecco allora tutto quello che sappiamo sul successore di Huawei P9, uno dei più celebri top di gamma nonchè dei più amati dagli utenti nel 2016.

Huawei P10 e Huawei P10 Plus: prezzo, caratteristiche, uscita… Cosa sappiamo? Come successo per il top di gamma Samsung, anche l’atteso successore del P9 è stato svelato da un leak. In particolare, le indiscrezioni vorrebbero l’uscita di Huawei P10 in versione da 4GB e 6GB di RAM e hard disk interno rispettivamente da 32 e 64 GB per la prima versione e da 128 GB per la seconda. Medesima classificazione anche per Huawei P10 Plus anche se nella versione a 4 GB lo spazio interno si fermerà a 64 GB. La gamma di prezzo sembra invece essere in linea con i suoi predecessori o, comunque, con i top di gamma con cui andrà a competere: il costo partirà infatti da 508 dollari per arrivare a 828 dollari.

Ma oltre al prezzo e la RAM, quali altre sorprese ci riserveranno Huawei P10 e Huawei P10 Plus. Stando a quanto affermato dal leak, sappiamo che entrambe le versioni avranno display da 5.5 pollici, processore Kirin 965 e doppie fotocamere Leica da 12 Megapixel. La differenza sostanziale tra la versione standard e quella Plus sarà nel display: Huawei P10 Plus dovrebbe infatti avere uno schermo con bordi Edge, sulla scia degli altri migliori top di gamma. L’attese per eventuali conferme o smentite sarà comunque poca: i nuovi Huawei P10 e Huawei P10 Plus verranno presentati ufficialmente durante il Mobile World Congress di Barcellona.