Huawei P10 e P10 Plus: dalla collaborazione con Pantone Color Institute due nuove versioni glamour

Annunciato al Mobile World Congress 2017, sono finalmente disponibili in Italia Huawei P10 e P10 Plus nelle colorazioni Greenery e Dazzling Blue. “La collaborazione con Pantone Color Institute, azienda leader nello studio dei colori, conferma la volontà di Huawei di volere sempre il meglio per i propri clienti. Combinando le competenze di Huawei nel design e nella lavorazione del metallo con la leadership indiscussa di Pantone Color Institute nello studio del colore, Huawei P10 e P10 Plus incarnano le diverse personalità degli utenti di oggi, sempre più attenti non solo a un’infrastruttura tecnologica efficiente, ma anche ad un’estetica originale e al passo con i tempi” ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Ecco allora in anteprima le immagini dei due device, disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 679 euro e 829 euro.