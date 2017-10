Huawei Mate 10 prezzo, uscita e rumors: EvanBlass svela i dettagli del nuovo top di gamma

Così come era successo il Samsung Galaxy S8 e in parte per iPhone 8, Evan Blass ha svelato molte delle caratteristiche dell’attesissimo Huawei Mate 10, il nuovo top di gamma dell’azienda tecnologica cinese. Ma cosa aspettarsi da questo nuovo device?

In vista della presentazione ufficiale – attesa il 16 ottobre durante un evento organizzato a Monaco di Baviera – trapelano sempre più indiscrezioni sulle specifiche tecniche dell’atteso Huawei Mate 10, nuovo top di gamma della società cinese. A regalarci informazioni in anteprima è, come spesso accade, Evan Blass: il noto leaker, infatti, ha postato sul suo profilo ufficiale Twitter alcune foto pubblicitarie ma anche un dettaglio delle fotocamere presenti sul device.

(Close up of the camera module) pic.twitter.com/wXcpChnFas — Evan Blass (@evleaks) 1 ottobre 2017

Dalle immagini, Huawei Mate 10 sembra rispettare tutti i trend del momento: il device viene infatti presentato in tre diverse colorazioni – nero, blu e color rame – che fanno da cornice ad un ampio display con bordi ridotti al minimo. Il dispositivo sembra essere particolarmente orientato alla fotografia tanto da avere, sulla parte posteriore, una doppia fotocamera Leica con autofocus laser. Lo sfondo del display, in cui compaiono le lettere A e I, non può che non far pensare al tanto chiacchierato chip dedicato ad un sistema di intelligenza artificiale. Non rimane quindi che attendere il 16 ottobre per scoprire quali saranno le caratteristiche tecniche ufficiali e il prezzo: quest’ultimo, però, è ipotizzabile possa essere allineato alle precedenti versioni.