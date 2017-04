HTC U Ultra prezzo, uscita e news: il brand torna con uno degli smartphone più cari del momento

Novità in casa HTC: dopo il lancio a Taiwan di HTC U Ultra, le ultime indiscrezioni ne ipotizzano l’uscita anche in Europa. Ma non solo: lo smatphone con vetro zaffiro costerà addirittura più del Samsung Galaxy S8. Ecco allora cosa aspettarsi dal nuovo device top di gamma.

E’ in arrivo anche in Europa la versione speciale di HTC U Ultra, edizione che sembra decretare il ritorno del marchio sul mercato del Vecchio Continente. In particolare, lo smartphone dovrebbe approdare in Germania il 18 aprile prossimo ad un prezzo decisamente maggiore rispetto alla sua variante base ma anche rispetto al nuovissimo top di gamma Samsung. Il dispositivo HTC, infatti, sarà in vendita ad un prezzo di 849 euro.

Ma quali sono le novità? Oltre al vetro zaffiro di cui abbiamo già parlato, la nuova versione di HTC U Ultra avrà memoria da 128 GB – doppia rispetto alla precedente – e 4GB di memoria RAM. Il display sarà invece da 5,7 pollici mentre la fotocamera da 12 Megapixel. All’interno del device troveremo invece Android 7.0 Nougat.