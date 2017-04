Hotel più strani del mondo: il vero lusso è soggiornare tra 50mila libri [Foto]

Come trascorrerete i tanti ponti che ci regala questa primavera 2017? Il nostro consiglio è di staccare la spina in uno degli hotel più strani del mondo: quest’oggi, in particolare, vi mostriamo le stanze e gli ambienti del “The Literary Men”, una vera e propria chicca per gli amanti dei libri e della letteratura.

Tra gli hotel più strani del mondo nonché tra quelli più ricercati, il “The Literary Men” propone soggiorni da sogno a poco più di un’ora da Lisbona, in Portogallo. L’hotel sorge infatti a Óbidos , una suggestiva città portoghese con alle spalle 700 anni di storia: la particolarità che lo rende famoso in tutto il mondo è la presenza di 50mila libri al suo interno, tra titoli vintage ma anche romanzi contemporanei o libri di cucina. I volumi presenti possono essere letti durante il periodo di soggiorno in hotel ma, alcuni di essi, possono anche essere acquistati.

La presenza di 50mila libri non è però l’unica particolarità del “The Literary Men”: all’interno dell’hotel, infatti, è possibile trovare anche una caratteristica sala da GIN dove gustare degli ottimi drink in compagnia delle vostre letture preferite. Vi lasciamo quindi alle immagini di quello che sarà da molti considerato un vero e proprio paradiso terrestre.