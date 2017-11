Hotel di lusso: l’Heritage Hotel Avenida Liberdade ottiene il premio “Best Luxury Value”

Tra i premi più importanti tra quelli dedicati agli hotel di lusso, l’Heritage Hotel Avenida Liberdade di Lisbona ha ottenuto il premio “Best Luxury Value” contestualmente alla 36esima edizione dei Condé Nast Johansens Awards of Excellence.

Si è svolta a Londra il 6 novembre l’annuale e attesissima serata di gala per gli Awards of Excellence di Condé Nast Johansens, collana di guide alberghiere conosciuta e stimata in tutto il mondo. L’evento, come ogni anno, ha incoronato gli alberghi della guida che si sono distinti per particolari meriti: tra questi, per la terza volta, anche l’Hotel Heritage Avenida Liberdade di Lisbona che ha vinto l’ambito premio Best Luxury Value. Il prestigioso riconoscimento – nonostante le variazioni di nome nel corso degli anni – continua a premiare gli hotel che si sono distinti per l’alto valore del loro servizio, l’eccellenza della location e l’attenzione verso la clientela mantenendo comunque un ottimo rapporto di qualità/prezzo e rendendosi così destinazione perfetta per un’ampia gamma di viaggiatori di età e nazionalità differenti.

E’ quindi questo il caso dell’Hotel Heritage Avenida Liberdade, ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa. Situato sul corso principale, Avenida da Liberdade, l’hotel di lusso porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il Man Ray a New York. Se l’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, gli interni si ispirano alle residenze urbane della borghesia portoghese; tutti coloro che soggiornano in questo hotel possono trovare camere in pieno equilibrio tra tradizione e modernità.

Photo Credit: Courtesy of Travel Marketing 2 Press Office