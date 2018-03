Hotel di lusso: le 10 dimore rese famose dai film

Eleganti, lussuosi, maestosi: gli hotel con queste caratteristiche non attirano soltanto viaggiatori ma anche scenografi e responsabili di location alla ricerca del luogo perfetto in cui ambientare il prossimo film. In occasione della cerimonia degli Oscar 2018, TripAdvisor ha quindi raccolto una rosa di 10 hotel immortalati in famose pellicole dove è possibile rivivere le scene di alcuni celebri film.

CAESARS PALACE , Las Vegas, Stati Uniti – Uno dei più grandi hotel di Las Vegas sulla Strip road, in passato è apparso più volte sul grande schermo. I suoi ospiti potranno riconoscere alcune location di film come “Una notte da leoni”, “Rain Man”, “Iron Man” e “La grande scommessa”. “Una notte da leoni” è stato girato in gran parte in questo hotel, quindi tenetevi pronti a rivivere flashback del film mentre camminate nella sala d’ingresso o al vostro arrivo alla reception.

, Las Vegas, Stati Uniti – Uno dei più grandi hotel di Las Vegas sulla Strip road, in passato è apparso più volte sul grande schermo. I suoi ospiti potranno riconoscere alcune location di film come “Una notte da leoni”, “Rain Man”, “Iron Man” e “La grande scommessa”. “Una notte da leoni” è stato girato in gran parte in questo hotel, quindi tenetevi pronti a rivivere flashback del film mentre camminate nella sala d’ingresso o al vostro arrivo alla reception. BEVERLY WILSHIRE, Beverly Hills, Stati Uniti – Questo hotel iconico vicino a Rodeo Drive è stato protagonista di diversi film come “Pretty Woman”, “Ragazze a Beverly Hills” e “Sex and the City: il film”. Gli appassionati di cinema potranno sentirsi protagonisti di questi film durante il loro soggiorno come racconta un viaggiatore di TripAdvisor: “I momenti salienti della nostra visita sono stati una manicure mentre guardavamo il film Pretty Woman, e una giornata in piscina con un cocktail ispirato al film”.

Beverly Hills, Stati Uniti – Questo hotel iconico vicino a Rodeo Drive è stato protagonista di diversi film come “Pretty Woman”, “Ragazze a Beverly Hills” e “Sex and the City: il film”. Gli appassionati di cinema potranno sentirsi protagonisti di questi film durante il loro soggiorno come racconta un viaggiatore di TripAdvisor: “I momenti salienti della nostra visita sono stati una manicure mentre guardavamo il film Pretty Woman, e una giornata in piscina con un cocktail ispirato al film”. HOTEL DEGLI ORAFI , Firenze, Italia – I fan del film “Camera con vista” saranno felici di sapere che la vista dalla camera 414 dell’hotel è veramente mozzafiato. La camera ha un terrazzo che affaccia sul Ponte Vecchio e il suo straordinario panorama vi regalerà le emozioni che avete provato vedendo il film. “Abbiamo prenotato la camera con il terrazzo di fronte a Ponte Vecchio, che è stata utilizzata per il film ‘Camera con vista’ ”, racconta un viaggiatore di TripAdvisor

, Firenze, Italia – I fan del film “Camera con vista” saranno felici di sapere che la vista dalla camera 414 dell’hotel è veramente mozzafiato. La camera ha un terrazzo che affaccia sul Ponte Vecchio e il suo straordinario panorama vi regalerà le emozioni che avete provato vedendo il film. “Abbiamo prenotato la camera con il terrazzo di fronte a Ponte Vecchio, che è stata utilizzata per il film ‘Camera con vista’ ”, racconta un viaggiatore di TripAdvisor HOTEL REGINA LOUVRE , Parigi, Francia – Questo hotel a cinque stelle a conduzione familiare era originariamente una stalla reale, e si trova proprio di fronte al Louvre. La miscela di eleganza francese e di comfort contemporaneo devono aver ispirato i responsabili di scenografia e location dei film “The Bourne Identity”e “Nikita”. “Nell’ istante in cui attraversi l’ingresso sai di essere a Parigi. Per questo motivo è stato utilizzato per girare diversi film tra cui ‘The Bourne Identity’ ”, commenta un viaggiatore di TripAdvisor.

, Parigi, Francia – Questo hotel a cinque stelle a conduzione familiare era originariamente una stalla reale, e si trova proprio di fronte al Louvre. La miscela di eleganza francese e di comfort contemporaneo devono aver ispirato i responsabili di scenografia e location dei film “The Bourne Identity”e “Nikita”. “Nell’ istante in cui attraversi l’ingresso sai di essere a Parigi. Per questo motivo è stato utilizzato per girare diversi film tra cui ‘The Bourne Identity’ ”, commenta un viaggiatore di TripAdvisor. RELAIS BOURGONDISCH CRUYCE , Bruges, Belgio – Questo romantico boutique hotel è apparso nel film “In Bruges – La coscienza dell’assassino”. Gli ospiti oltre a rivivere i ricordi dei film, apprezzano l’atmosfera dell’hotel: “Ad essere sinceri, la prima volta ci sono andato per via del film ‘In Bruges – La coscienza dell’assassino’, ora torno per la sua eleganza. Non ho mai soggiornato in un hotel così accogliente e romantico.”

, Bruges, Belgio – Questo romantico boutique hotel è apparso nel film “In Bruges – La coscienza dell’assassino”. Gli ospiti oltre a rivivere i ricordi dei film, apprezzano l’atmosfera dell’hotel: “Ad essere sinceri, la prima volta ci sono andato per via del film ‘In Bruges – La coscienza dell’assassino’, ora torno per la sua eleganza. Non ho mai soggiornato in un hotel così accogliente e romantico.” TAJ LAKE PALACE , Udaipur, India – Questo resort di lusso ha fatto la sua comparsa nel film di James Bond “Octopussy – Operazione piovra”. “Desideravo soggiornare in questo hotel fin da bambino, dopo aver visto il film di 007 Octopussy un’infinità di volte. Dal film, avevo avuto l’impressione di un hotel splendido e sfarzoso. Questo è il classico esempio in cui la realtà rispecchia e supera le aspettative”, ha raccontato un viaggiatore di TripAdvisor.

, Udaipur, India – Questo resort di lusso ha fatto la sua comparsa nel film di James Bond “Octopussy – Operazione piovra”. “Desideravo soggiornare in questo hotel fin da bambino, dopo aver visto il film di 007 Octopussy un’infinità di volte. Dal film, avevo avuto l’impressione di un hotel splendido e sfarzoso. Questo è il classico esempio in cui la realtà rispecchia e supera le aspettative”, ha raccontato un viaggiatore di TripAdvisor. FAIRMONT SAN FRANCISCO , San Francisco, Stati Uniti – Questo grande hotel è diventato un’iconica di San Francisco ed è stato il set di vari film, come “La donna che visse due volte”, “L’ultimo Samurai”, “Junior” e “The Rock”. “Questo hotel ha tutta l’aura di San Francisco e rievoca il passato dei cercatori d’oro, d’argento e dei magnati delle ferrovie.”

, San Francisco, Stati Uniti – Questo grande hotel è diventato un’iconica di San Francisco ed è stato il set di vari film, come “La donna che visse due volte”, “L’ultimo Samurai”, “Junior” e “The Rock”. “Questo hotel ha tutta l’aura di San Francisco e rievoca il passato dei cercatori d’oro, d’argento e dei magnati delle ferrovie.” THE PLAZA , New York, Stati Uniti – Aperto nel 1907 questo hotel vicino a Central Park è una vera star di Hollywood. L’hotel è servito come location per le scene in cui Crocodile Dundee passava dall’entroterra australiano ad una camera lussuosa e in “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”,dove Kevin si gode i servizi del Plaza. I fan del film possono prenotare la speciale esperienza “vivi come Kevin” che secondo i viaggiatori di TripAdvisor è veramente divertente: “Siamo venuti in questo hotel per vivere come Kevin, per rivivere il film “Mamma ho perso l’aereo”. È stata un’esperienza impeccabile, il nostro soggiorno è stato stupendo.”

, New York, Stati Uniti – Aperto nel 1907 questo hotel vicino a Central Park è una vera star di Hollywood. L’hotel è servito come location per le scene in cui Crocodile Dundee passava dall’entroterra australiano ad una camera lussuosa e in “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”,dove Kevin si gode i servizi del Plaza. I fan del film possono prenotare la speciale esperienza “vivi come Kevin” che secondo i viaggiatori di TripAdvisor è veramente divertente: “Siamo venuti in questo hotel per vivere come Kevin, per rivivere il film “Mamma ho perso l’aereo”. È stata un’esperienza impeccabile, il nostro soggiorno è stato stupendo.” PARK HYATT , Tokyo, Giappone – Questo lussuoso hotel a 5 stelle offre agli ospiti non solo una vista mozzafiato, ma anche un bar spettacolare che propone cocktail deliziosi, il New York Bar. Famoso non solo per i drink ma anche per il film “Lost in Translation“ con i protagonisti che sorseggiano i loro cocktail esattamente in quel bar. “Il bar è unico e potremmo giurare di essere in una scena di “Lost in Translation”, scrive un viaggiatore di TripAdvisor.

, Tokyo, Giappone – Questo lussuoso hotel a 5 stelle offre agli ospiti non solo una vista mozzafiato, ma anche un bar spettacolare che propone cocktail deliziosi, il New York Bar. Famoso non solo per i drink ma anche per il film “Lost in Translation“ con i protagonisti che sorseggiano i loro cocktail esattamente in quel bar. “Il bar è unico e potremmo giurare di essere in una scena di “Lost in Translation”, scrive un viaggiatore di TripAdvisor. WESTIN GRAND, Berlino, Germania – Questo hotel di lusso con l’imponente scalinata nella hall ha fatto la sua comparsa in numerosi film internazionali e tedeschi. Probabilmente il più conosciuto è “The Bourne Supremacy”. “Se puoi permettetelo, allora immergiti nel lusso di questo hotel mentre visiti Berlino”, consiglia un viaggiatore di TripAdvisor.