Hotel di lusso: in Norvegia la “casa sull’albero” più esclusiva di sempre

Avete sempre sognato di vivere in una casa sull’albero in mezzo alla natura ma non volete rinunciare ad alcun comfort? Niente paura, la soluzione esiste e si trova in Norvegia. Tra gli hotel di lusso più particolari del mondo, infatti, nell’estremo Nord dell’Europa i designer di Snøhetta hanno costruito una vera e proprio casa sull’albero, una location esclusiva dove trascorrere le proprie vacanze.

L’hotel di lusso di cui stiamo parlando si chiama “The 7th Room” ed è un vero e proprio gioiello nel cuore della Norvegia. Perfetto per dormire sotto le luci dell’aurora boreale, questa “casa sull’albero” versione luxury è posizionata a 10 metri da terra permettendo agli ospiti di godere di una vista da lasciare senza fiato. Gli esterni in vetro fanno da cornice ad un ambiente interno caldo e accogliente grazie alla presenza di materiali e arredi esclusivi. L’hotel può ospitare sino a cinque persone ed è dotato anche di lounge-area e terrazza panoramica.