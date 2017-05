Hotel di lusso in Giappone: suite luxury sul treno “da crociera” [Foto]

Buone notizie per tutti gli amanti del comfort e degli hotel di lusso. Se state programmando un viaggio in Giappone non potete assolutamente perdervi una “crociera” sullo Shiki-Shima, treno extra-lusso con camere luxury a partire da 4mila euro per due notti.

Il Giappone, sempre più meta dei turisti europei, ha inaugurato da meno di un mese il primo viaggio sullo Shiki-Shima, un treno esclusivo che accompagna i viaggiatori lungo “mini-crociere” della durata massima di quattro giorni ma sicuramente indimenticabili. Lanciato dalla East Japan Railway, il treno è un vero e proprio hotel di lusso su rotaie capace di incantare tutti coloro che lo sceglieranno per trascorrere alcuni giorni nel Paese del Sol Levante.

Lo Shiki-Shima, infatti, è un treno pensato per i viaggiatori che non vogliono rinunciare ad alcun tipo di comfort, nemmeno durante un viaggio su rotaia. Al suo interno è possibile trovare un ristorante con chef, sala lounge in cristallo, numerose aree relax e suite esclusive dotate di bagno privato in legno pregiato e pietra. Il treno, nonostante i suoi dieci vagoni, può trasportare solamente 34 persone. Se volete prenotare un viaggio dovrete però attendere… Lo Shiki-Shima ha registrato il tutto esaurito sino alla primavera del 2018.

Photo Credit: Twitter