Hotel di lusso, Emirates Palace ad Abu Dhabi: il soggiorno è magico

Emirates Palace, un vero e proprio punto di riferimento per Abu Dhabi. Lussuoso hotel che mescola sapientemente splendore arabo e alta tecnologia per offrire ai suoi ospiti il fascino della storia degli Emirati Arabi con tutti i comfort che si possano immaginare, figli della modernità. La struttura è stata realizzata per assicurare ai visitatori un soggiorno magico e indimenticabile.

Durante il giorno, il colore dorato dell’hotel contrasta con i suoi giardini verdeggianti, con le fontane argentate e l’azzurro del cielo. Di notte la struttura cambia aspetto divenendo oltremodo suggestiva: l’illuminazione dell’hotel cambia infatti in maniera quasi impercettibile, creando un effetto arcobaleno cangiante sopra la cupola principale. L’edificio principale della struttura alberghiera si sviluppa per un chilometro da ala ad ala, nel mezzo giardini d’incanto, vasti e lussureggianti. L’hotel ha la maestosità di un luogo sacro, di culto: è costituito da 114 cupole, con quella centrale posizionata all’altezza di 72,6 metri. Gli interni sono preziosi, realizzati in oro, madreperla e cristalli. Nel Palace vi sono 1.002 lampadari a bracci, il più grande dei quali pesa 2,5 tonnellate. I due tappeti da parete sono fatti a mano, su di essi è rappresentato il palazzo stesso, ciascuno del peso di una tonnellata.

Il meglio che si possa immaginare per trascorrere una vacanza di extra lusso ad Abu Dhabi è l’Emirates Palace, hotel a 5 stelle che lascerà di stucco anche gli ospiti più esigenti. L’hotel si affaccia sul Golfo Persico, ha l’accesso diretto alla spiaggia privata lunga 1,3 km e vanta giardini in fiore su una superficie di 85 ettari. La struttura architettonica è tipicamente araba, i suoi colori riflettono quelli dell’ambiente circostante, ovvero tutte le sfumature del dorato della sabbia. La vista sul golfo e sul mare completano la magnificenza delle sue suite da sogno che, ovviamente, sono alla portata di pochi eletti e dove trascorrere una notte potrebbe costare anche 10mila euro! I servizi offerti ai clienti sono tutto ciò che si può immaginare e desiderare: si può avere un servizio di maggiordomo che può fare anche da valida guida allo shopping ad Abu Dhabi e da cicerone. A rendere ancora più più piacevoli le giornate all’Emirates Palace, l’Emirates Palace Beach Club, dove sono ben 2 le piscine a temperatura controllata e altrettanti i centri fitness dotati dei macchinari sofisticati e di ultima generazione tecnologica, tutti a disposizione dei clienti. Non mancano nemmeno lezioni di yoga e sessioni di jogging per gli amanti della salute psicofisica e i cultori del corpo, mentre per chi preferisse qualcosa di più autentico, è consigliatissimo un giro a dorso di cammello. Anche l’offerta eno-gastronomica è ovviamente stellata.