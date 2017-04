Hotel di lusso: da un castello francese del ‘700 nasce una delle dimore più esclusive del mondo [Foto]

La rinascita del Château de Gudanes è stata una vera e propria sfida. Una coppia australiana, infatti, è riuscita a trasformare una dimora storica ma fatiscente in uno degli hotel di lusso più esclusivi del mondo: in attesa dell’apertura – prevista per luglio – vi mostriamo alcune foto.

Un post condiviso da France (@chateaugudanes) in data: 25 Mar 2017 alle ore 05:41 PDT

Karina e Craig Waters, coppia australiana, avevano in programma l’acquisto di una casa in cui trascorrere le vacanze in Francia quando si sono imbattuti nel Château de Gudanes: il castello – dimora del ‘700 nel Midi-Pirenei – era praticamente in rovina ma le 94 stanze ricche di storie hanno allontanato qualsiasi dubbio. Il progetto della coppia, quindi, è diventato quello di ridonare l’antico splendore alla suggestiva dimora, trasformandola in un hotel di lusso dotato di ogni comfort e perfetto per trascorrere le vacanze o una fuga romantica nella regione francese.

Un post condiviso da France (@chateaugudanes) in data: 12 Mar 2017 alle ore 10:43 PDT

“L’acquisto di un castello praticamente in rovina, classificato come monumento storico in un paese di cui non conoscevamo neppure la lingua è stata una vera sfida. Il castello non era mai stato dotato elettricità né riscaldamento e nelle stanze crescevano gli alberi” – ha spiegato Karina Waters al Daily Mail. Alla testata inglese i proprietari hanno specificato che i lavori continueranno ancora per anni ma, già a partire dal prossimo luglio, il Château de Gudanes aprirà le porte ai primi avventori.

Un post condiviso da France (@chateaugudanes) in data: 3 Dic 2016 alle ore 05:29 PST

Credit: Chateaugudanes/Instagram