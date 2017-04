Hotel di lusso: a Dubai il primo 5 stelle con una foresta ad uso esclusivo dei clienti

Siete alla ricerca di un hotel di lusso in cui non dover rinunciare al piacere di immergervi nella natura? Abbiamo la soluzione! Si tratta in particolare del Rosemont Five Star Hotel & Residences, un esclusivo hotel a 5 stelle al cui interno potrete trovare una foresta e che verrà inaugurato a Dubai nel 2018.

La struttura dell’hotel – uno dei più lussuosi (e particolari) del Paese – è caratterizzata dalla presenza di due torri al cui interno è possibile trovare tutti i normali comfort del settore luxury, dalla SPA a 5 stelle sino alle zone pensate per i professionisti o per trascorrere il tempo giocando a bowling. Ma non è tutto: tra le sue lussuose ed eleganti mura infatti, è stata costruita una vera e propria foresta capace di far immergere i clienti in un paradiso terrestre “man-made”. A rendere ancora più strabiliante l’opera ci pensano una spiaggia artificiale, alberi che nebulizzano acqua e una piscina che si affaccia sulla città. Vi lasciamo quindi qualche foto in anteprima così da farvi già pregustare un soggiorno in questo luogo da sogno.